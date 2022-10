Ultimamente si è parlato molto dell’ormai imminente Gotham Knights. Fin da prima dell’annuncio ufficiale il gioco ha saputo attirare su di sé una grande quantità di attenzioni grazie ai rumor. Ora però, a pochi giorni dal lancio, la notizia delle versioni console bloccate a 30 FPS, hanno un po’ infastidito alcuni giocatori. Su PC la situazione è ben differente, con i requisiti minimi che avevano già confermato i 60 FPS, ma fino a oggi c’era ancora un alone di misero attorno alla versione PC del gioco sulla bat-famiglia.

Parliamo dei requisiti raccomandati per la versione PC di Gotham Knights (lo potete pre-ordinare su Amazon), i quali sono rimasti celati fino a qualche istante fa. Come già accaduto in passato, a svelare questa importante informazione sul gioco è stato un nuovo post pubblicato sull’account Twitter ufficiale del gioco. Insieme ai requisiti raccomandati sono stati ricondivisi anche i minimi, così da permette a chiunque di farsi un’idea sulla possibilità di far girare il gioco sul proprio PC.

Grazie a questi grafici possiamo dire con estrema certezza che Gotham Knights su PC sarà in grado di raggiungere standard qualitativi alti. Stando ai requisiti raccomandati pubblicati di recente, infatti, gli appassionati saranno in grado di vivere questa nuova avventura nella tetra città di Gotham City a 60 FPS e con una risoluzione in Full HD mantenendo tutte le impostazioni grafiche al top.

Here are your recommended PC specs for #GothamKnights pic.twitter.com/E2bb4gQvWK — Gotham Knights (@GothamKnights) October 18, 2022

Vediamo insieme entrambe le impostazioni per far girare al minimo o in modo consigliato il prossimo Gotham Knights.

Requisiti minimi

Processore: Intel Core i5-9600K o Ryzen 5 3600

Memoria: 8GB RAM

GPU: GeForce GTX 1660 Ti o Radeon RX 590

Spazio libero richiesto: 60GB

OS: Windows 10 64-bit

Requisiti raccomandati

Processore: Intel Core i7-10700K o Ryzen 5 5600X

Memoria: 16GB

GPU: GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 XT

Spazio libero richiesto: 60GB

OS: Windows 10 64-bit

Arrivati alla fine di questo articolo non ci rimane che ricordarvi che Gotham Knights uscirà il prossimo 21 ottobre sulle piattaforme Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.