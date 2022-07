È passata poco più di una settimana da quando Stray ha fatto il suo debutto, e il gioco con protagonista l’adorabile gattino sta ottenendo un successo a dir poco incredibile. Non parliamo di certo di un’esperienza tripla A, ma molti appassionati hanno atteso con grande curiosità l’opera prima di BlueTwelve Studio, tanto che il titolo sta venendo accolto alla grande. A sottolineare tale successo, ci sono una serie di meme che girano sul web, ma non solo, c’è anche una fantastica mod per GTA 5.

Ad esaltare l’entusiasmo che ha portato Stray sul mercato ci stanno pensando anche diversi modder, i quali si stanno divertendo a modificare il gioco di BlueTwelve Studio in modi sempre assurdi e impensabili. Già negli scorsi giorni vi abbiamo mostrato alcune di queste mod, tra queste ce n’è anche una che vi permette di sostituire il protagonista del gioco con il vostro gattino, ma la mod che vogliamo portare oggi alla vostra attenzione fa ben altro ed è più ambiziosa.

Parliamo dell’ultima creazione del modder conosciuto su YouTube con il nickname di ‘Memestrello’, il quale ha provato a mischiare il mondo di Stray a quello di una grande gioco infinito come GTA 5. Il risultato finale ci permette di giocare al free roaming di Rockstar Games nei panni di un gatto molto simile a quello che sta spopolando in questi giorni. Il tutto, ovviamente, muovendosi all’interno di Los Santos.

In un mondo ampio e libero come quello di GTA 5 il gattino di Stray si può sbizzarrire in mille e più modi diversi, e come possiamo vedere dal video pubblicato su YouTube è anche possibile far guidare una bicicletta mentre la città tutto intorno scoppia in una serie di esplosioni. Insomma, una normale giornata tipica all’interno di Los Santos, ma con protagonista un agile gattino.