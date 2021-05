GTA 5 e PES 2021: in Italia battuti da un gioco inaspettato

Ogni settimana la IIDEA pubblica la lista dei giochi più venduti in Italia. Sappiamo bene che il Bel Paese è sempre una incognita sulla questione videogames, con i titoli sportivi sempre un passo agli altri. Il report fornito somma le vendite del formato fisico con quelle in digitale e questo probabilmente porta inevitabilmente a sorprese inaspettate. Quella di oggi è una di quelle settimane dove GTA 5 e PES 2021 devono cedere il posto ad un action game davvero incredibile.

Stiamo parlando ovviamente di Nier Replicant, remake dello storico capitolo rilasciato nel lontano 2010. Il titolo di Yoko Taro è riuscito ad ottenere il primo posto di questa speciale classifica con molti appassionati italiani che hanno deciso di acquistarlo per avvicinarsi, probabilmente, all’universo narrativo dell’autore giapponese. Come ben saprete il gioco ha ricevuto recensioni assolutamente positive a differenza del capitolo uscito dieci anni fa grazie ad un gameplay decisamente più interessante e divertente che si avvicina molto a quello visto in Automata e ad una storia davvero epica ed avvincente.

Nonostante questo GTA 5, a distanza di quasi 8 anni dalla sua uscita, riesce a vendere davvero molto aggiudicandosi il secondo posto. Il capitolo targato Rockstar Games è tutt’ora uno dei videogames più giocati, specialmente su PC grazie alla mod RP, nella quale i giocatori assumono la forma di un NPC normale. Nota di merito ovviamente va anche a PES 2021 che riesce a battere il ben più noto FIFA 21, testimoniando ancora una volta come il titolo calcistico targato Konami sia tornato ai fasti di un tempo.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente Retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 16 – 19 aprile | 25 aprile 2021 pic.twitter.com/LhFrWtILze — IIDEA (@IIDEAssociation) May 3, 2021

Insomma, Nier Replicant si aggiudica il primo posto che va dal 12 al 18 aprile 2021, vedremo se più avanti il titolo targato Square Enix riesca a mantenere la vetta. Se non avete ancora letto la nostra recensione ve la lasciamo proprio qui di seguito così da valutarne eventualmente un acquisto futuro. Per ogni altra curiosità in ambito videoludico vi invitiamo, come di consueto, a seguire le nostre pagine.