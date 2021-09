GTA 5: impossibile prendere un trofeo, un incarico secondario è stato cancellato

Sembra che i cacciatori seriali di trofei avranno non poco da ridire per questa manovra di Rockstar soprattutto in seguito anche alla notizia della chiusura dei server di GTA 5 per la scorsa generazione. Proprio in questi giorni infatti, in seguito ad un aggiornamento dell’online e l’inserimento di nuove missioni secondarie dovute alla nuova espansione, sono stati eliminati alcuni “job” secondari. Alcuni di essi erano però in parte fondamentali per riuscire a sbloccare dei trofei che molti giocattori ancora cacciano anche sulle console della scorsa generazione. Più in particolare sembra che il tutto faccia riferimento alla discesa in paracadute che è possibile solo completare tramite l’apposita missione secondaria.

La notizia è stata anche divulgata dalla stessa Rockstar che si è anche scusata per l’accaduto. L’aggiornamento per GTA 5 è ovviamente arrivato in questi giorni, e anche data la mole di azioni che è possibile compiere all’interno del gioco ogni tanto qualcosa va sicuramente sacrificato. Non è da escludere però che nel futuro immediato questo incarico torni e permetta di accedere anche al relativo trofeo che al momento risulta impossibile da prendere per tutti i videogiocatori.

La situazione di GTA Online è inoltre molto caratteristica, basti pensare che il titolo è comunque giocatissimo in tutto il mondo, e anche grazie ad una community molto attiva soprattutto all’RP che viene ormai giocato da chiunque e ad ogni livello di impesonificazione. GTA 5 dal canto suo rimane ancora uno dei titoli più venduti in tutto il mondo, segno che forse anche la versione next-gen in arrivo per PS5 darà ancora più respirto alla fatica di Rockstar.

Parachuting modes, Target Assault Races, Versus missions and TONS of Adversary Modes are seemingly vaulted or removed from #GTAOnline. In the latest article, Rockstar says certain jobs will be removed to make space for further updates and improve player matchmaking. — Tez2 (@TezFunz2) September 16, 2021

Le indiscrezioni sul prossimo capitolo ci sono ormai da anni, ma sembra che l’azienda americana non si voglia esporre almeno per il momento. Anzi questa nuove ri-edizioni del titolo sembra voler confermare che un titolo nuovo non lo vedremo prima di qualche anno. Quindi se siete fan della serie, mettetevi l’anima in pace e godetevi quello che GTA 5 ancora ha da offrire.