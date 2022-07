Con la possibilità di utilizzare tre personaggi diversi e con tantissime attività collaterali a disposizione, GTA 5 è sicuramente uno dei giochi che fatica di meno a invecchiare. Un ulteriore modo per espandere le esperienze di gameplay e sperimentare un po’ con il titolo di casa Rockstar Games, almeno per gli utenti PC, restano sicuramente le mod, come quella emersa nel corso degli ultimi giorni, che vi permette di giocare nei panni di uno dei protagonisti di The Boys.

GTA 5 Michael Franklin

Per chi non la conoscesse, The Boys è una delle serie TV prodotte da Amazon più apprezzate da parte degli utenti. Era solo dunque questione di tempo prima che qualcuno decidesse di realizzare una mod ispirata alla produzione statunitense e sì, finalmente è arrivata. In questo particolare add-on, all’interno di GTA 5 viene aggiunto Homelander. Non si tratta solo della sostituzione di un modello poligonale, tutt’altro: la particolare versione in-game del super eroe è stata riprodotta di tutto punto! Homelander può infatti volare e uccidere i nemici con i suoi occhi laser.

Una produzione di tutto punto, che si affianca ad altre decisamente meritevoli. GTA 5 è infatti stato uno dei giochi che ha avuto più super eroi come protagonisti che un qualsiasi film Marvel. Grazie alle mod, nella Los Santos del quinto capitoloo è possibile trovare contenuti che aggiungono Spider-Man, Batman e The Hulk. Potete dare uno sguardo a Homelander in azione nell’America di casa Rockstar Games grazie al video di gameplay che trovate poco più in basso.

Se siete interessati a sperimentare con mano questa mod, vi invitiamo a seguire i riferimenti che trovate a questo indirizzo. A differenza di altre opere, infatti, per poter giocare nei panni di Homelander sarà necessario abbonarsi al Patreon del creatore. Un sistema che oramai utilizzano in tantissimi, ma che purtroppo presenta ancora dei lati negativi per quanto riguarda il copyright.