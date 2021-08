GTA 5: la versione next-gen per PS5 offrirà 4K e 60 FPS

Mentre i rumor su GTA 6 continuano ad impazzare in rete, sembra proprio che Rockstar Games abbia tutt’altre priorità al momento. Non è passato molto tempo da quando le strade virtuali di GTA 5 si sono riempite con un nuovo evento tutto dedicato al mondo delle corse clandestine e sul tuning, e come se non bastasse, il quinto capitolo dell’iconica saga open world riceverà entro la fine dell’anno una nuova edizione migliorata per le console di nuova generazione.

Ci sono ancora molti dettagli poco chiari riguardo a GTA 5 Enhanced Edition, ma a darci un qualche nuovo indizio su questa nuova versione del gioco è stato il PlayStation Blog tedesco. Come viene sottolineato all’interno dello stesso blog ufficiale, sembra che ci stia venendo suggerito che la versione per la nuova generazione di console dell’epopea di Rockstar sarà un vero e proprio titolo al passo coi tempi, dato che dovrebbe girare ad una risoluzione di 4K fino a 60 FPS.

“Hai già giocato all’epico gioco su PS3 e su PS4? Ne hai davvero abbastanza di Los Santos? Certo che no, ed è proprio per questo che questa versione ampliata e migliorata di Grand Theft Auto V dovrebbe essere in cima alla tua lista dei desideri. Non avete mai visto la metropoli di Los Santos così bella, con uno skyline che brilla ad una risoluzione 4K e mentre ti fai strada attraverso la città grazie ai fluidi 60 fps”, questo è quanto si può leggere nel blog tedesco di PlayStation.

Che dire, sembra che GTA 5 siamo un gioco praticamente immortale, e che vivrà anche sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Non ci resta che attendere l’uscita della Enhanced Edition il prossimo 11 novembre per vedere in azione il titolo Rockstar sulle nuove console.