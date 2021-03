GTA 5: ridotti i caricamenti, Rockstar riempie di soldi un appassionato

Sembra proprio che Rockstar Games non voglia mollare il supporto a GTA 5 per nessun motivo al mondo. D’altronde, parliamo di uno de giochi più giocati e remunerativi delle ultime due generazioni, e che si appresta a farsi nuovamente bello per arrivare anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In attesa dei prossimi aggiornamenti, Rockstar ha deciso di ridurre i tempi di caricamento grazie al lavoro realizzato da un fan proprio di recente.

Ne abbiamo giusto parlato qualche settimana fa sulle nostre pagine, quando un appassionato di GTA 5 ha proposto un suo fix per ridurre in modo drastico i lungi ed interminabili caricamenti dell’open world targato Rockstar Games. Ora, a distanza di qualche giorno, la compagnia statunitense ha voluto cogliere l’occasione al balzo, andando a rendere ufficiale quanto fatto da questo appassionato immettendo la sua soluzione all’interno del titolo.

Il tutto è stato portato avanti con grande trasparenza da parte di Rockstar Games, con la compagnia che ha voluto anche ringraziare questo ragazzo che ha risolto un problema molto criticato da tantissimi altri giocatori. Grazie a questo fix, i tempi di caricamento di GTA 5 saranno ridotti fino al 70%, una percentuale mostruosa e che andrà a cambiare nettamente il mondo in cui si usufruirà della libertà messa a disposizione da uno dei titoli più giocati dal 2013.

L’aggiornamento che andrà ad inserire questo importantissimo accorgimento non è ancora disponibile, ma stando a quanto riferito da Rockstar il tutto dovrebbe essere inserito in GTA 5 a partire dalla prossima patch correttiva. Non si hanno ancora notizie riguardo alla data di uscita di questo aggiornamento, ma è molto probabile che il tutto verrà inserito nel titolo il prima possibile.

Aggiornamento

Tramite un nuovo post pubblicato da “t0st”, l’utente che ha creato questo fix ha dichiarato di aver ricevuto 10.000 Dollari da parte di Rockstar Games. Il tutto è merito del programma Bug Bounty, attivato proprio dalla stessa compagnia statunitense che a sua volta si è voluta esprimere con quanto segue: “Dopo un’indagine approfondita, possiamo confermare che il giocatore t0st ha rivelato un aspetto del codice di gioco relativo ai tempi di caricamento per la versione PC di GTA Online che poteva essere migliorato”.