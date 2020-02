GTA 5, la modalità Online in un video fanmade che sembra quasi ufficiale

Più che GTA 5 forse sarebbe meglio chiamarlo Die Hard. Il titolo di Rockstar Games pubblicato nel 2013 a distanza di tutti questi anni continua a vendere bene e continua sopratutto ad essere uno dei titoli più giocati su Steam come dimostrano i dati giornalieri degli utenti in-game in contemporanea della piattaforma Valve. Merito di GTA Online, la modalità multiplayer del gioco che viene costantemente aggiornata e curata dal team di sviluppo.

Sulla scia di questo successo costante i fan sono impegnati non solo nel realizzare mod e contenuti aggiuntivi per GTA 5 ma anche nuovi trailer. È il caso dell’utente di Reddit Infinite_Boredom che, a dispetto del suo nome, ha realizzato un interessante trailer della modalità Online. Come ricostruisce il sito VG24/7, Rockstar solitamente pubblica brevi video per illustrare gli aggiornamenti o mostrare le aggiunte al gioco ma ad anni di distanza manca un filmato che sia in grado di mostrare a chi non conosce GTA Online l’esperienza che questa modalità multiplayer è in grado di offrire allo stato attuale. Il video realizzato dall’utente di Reddit sembra colmare proprio questo vuoto.

La modalità Online di GTA 5 nel corso degli anni è stata sempre più apprezzata non solo da parte dei giocatori ma anche dalla critica. Nel novembre scorso il titolo aveva vinto anche il premio per la migliore espansione ai Golden Joystick Awards per i contenuti aggiuntivi di Diamond Casino & Resort rilasciati da Rockstar Games nel 2019.

Probabilmente il successo così duraturo di GTA 5 e della modalità Online è uno dei motivi per i quali ancora non sono stati resi pubblici i piani del team di sviluppo per il sesto capitolo che ormai vedremo sulle console di prossima generazione. Per restare aggiornati sulle indiscrezioni, le notizie e tutte le altre informazioni che arriveranno già nei prossimi mesi potete fare riferimento anche alla nostra pagina speciale.