GTA 6: l’annuncio sarà a fine marzo secondo un rumor

Tra i titoli il cui annuncio è attesissimo da migliaia, se non milioni di fan è impossibile non annoverare nei primi posti GTA 6, con l’ipotetica opera di Rockstar Games che è da diversi anni al centro dei desideri di stuoli di videogiocatori. Il grandissimo ed inesauribile successo di GTA 5, del resto, altro non fa che confermare tale grandissimo interesse da parte della community videoludica.

Fortunatamente secondo gli ultimi rumor all’annuncio vero e proprio di GTA 6 non mancherebbe poi molto. In base alle ultime indiscrezioni, infatti, l’attesissimo titolo verrà svelato in pompa magna al grande pubblico tra poche settimane, per l’esattezza il prossimo 25 marzo.

A far rimbalzare tali voci è stato questa volta il celebre youtuber MrBossFTW, con il content creator che nel suo ultimo video ha parlato di un post apparso su 4Chan contenente la dicitura “25 marzo. GTA 6” insieme all’iconico logo della software house. Lo youtuber ha ovviamente preso con le pinze la notizia, sottolineando come potrebbe benissimo trattarsi di un semplice scherzo, ma ha anche ricordato come in precedenza ulteriori annunci di Rockstar Games siano emersi anzitempo con modalità molto simili, vedi, ad esempio la data di lancio di Red Dead Redemption 2.

Il nostro consiglio è ovviamente molto simile a quello di MrBossFTW: fino a prova contraria vi invitiamo quindi a prendere con le dovute cautele tale notizia, trattandosi appunto di una semplice indiscrezione. Per saperne di più non vi sarà poi fortunatamente da attendere ancora molto: al 25 marzo, infatti, mancano oramai meno di venti giorni.

