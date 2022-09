La giornata di oggi si prospetta come un vero e proprio terremoto per Rockstar. Sembra infatti che un leaker sia riuscito a mettere le mani su un’enorme quantità di materiale riservato su GTA 6. I contenuti in questione sono addirittura 80 video di gameplay tratti da una versione pre-alpha del nuovo capitolo di Grand Theft Auto. Da questi, si può trarre una serie di informazioni interessanti su quello che potrà essere il nuovo gioco di Rockstar.

GTA 6

I video, infatti, mostrano alcuni dettagli relativi alla versione in esecuzione. Oltre a informarci che si tratta di materiale diffuso senza il permesso degli sviluppatori, nella parte alta dello schermo possiamo vedere una interessante nota che non sappiamo se sia inserita dal team o dai leaker. Sembra infatti che la versione testata sia quella PC e che l’hardware su cui sono state effettuate le prove sfrutti una nVidia 2060 come scheda grafica.

Ovviamente, tutto quello di cui stiamo parlando è estremamente variabile e incerto. I dubbi su questa versione sono molti e, anche se si trattasse di una notizia confermata, lo stato embrionale in cui si trova attualmente GTA 6 non esclude che la versione finale possa richiedere maggiori requisiti. Tuttavia, se questo fosse confermato, potrebbe indicare che per giocare al prossimo Grand Theft Auto non avremo bisogno di requisiti hardware troppo dispendiosi. La 2060, infatti, è una scheda grafica che ormai ha parecchi anni sulle spalle e non è difficile da acquistare come le sue sorelle della serie 3000.

Infine, sembra che GTA 6 possa addirittura arrivare su PS4 e Xbox One. Trattandosi di un titolo in uscita tra quasi tre anni, la notizia risulta decisamente inaspettata e, qualora fosse confermata, indicherebbe una presa di posizione interessante da parte di Rockstar. Infine, vi ricordiamo che tutto ciò che stiamo riportando in queste ore si basa su dei leak non confermati e che, pertanto, non si possono considerare come notizie certe. Vi invitiamo ad attendere la conferma degli sviluppatori prima di qualsiasi tipo di speculazione.