Il 18 settembre 2022 verrà probabilmente ricordato come un giorno di tragedia per Rockstar Games e Take-Two Interactive. Nella notte italiana, infatti, decine di video di GTA 6 sono stati trafugati e pubblicati online, mettendo a disposizione del pubblico un concentrato di materiale mai visto prima del nuovo videogioco della serie. Il danno è ovviamente enorme, soprattutto d’immagine: il gioco, conosciuto secondo alcuni report con il codename Americas, avrebbe dovuto rimanere segreto almeno fino al reveal ufficiale e le conseguenze di un leak del genere possono essere molteplici, tutte diverse tra di loro e alcune molto, molto gravi. In un turbinio di ipotesi e di commenti che stanno inonando Twitter, Reddit e i vari forum, dunque, forse è necessario fare un po’ di chiarezza o quantomeno provarci.

GTA 6

Partiamo ovviamente dall’annuncio. In tanti si aspettavano un reveal di GTA 6 tra settembre 2022 e i primi mesi del 2023. Ipotesi rafforzata dall’addio (almeno informale) di Rockstar Games allo scorso capitolo della saga. Questa fuga di informazioni potrebbe spingere il team di sviluppo e il publisher ad affrettare un annuncio ufficiale. Al momento nessuna delle due realtà si è ancora espressa in merito e non ha commentato (né fatto partire azioni legali) verso coloro che hanno pubblicato e condiviso il materiale. Se per il reveal i piani dovrebbero essere anticipati, il discorso è invece ben diverso per quanto riguarda la data di uscita.

Il leak di oggi non ha portato alla luce solo del materiale video contenente alcune interazioni e svelando di fatto la città protagonista, ma anche parte del codice sorgente del gioco. Già in passato erano avvenuti episodi simili, che costrinsero i team di sviluppo a rimandare di diversi tempi i videogiochi di produzione. Valve lo fece con Half-Life 2 ed è molto probabile che anche Rockstar Games deciderà di adottare la stessa strategia, ritardando dunque la data di uscita interna di GTA 6 per modificare le parti di gioco emerse online e a disposizione dei giocatori e degli utenti.

GTA 6 al momento non è ancora stato annunciato ufficialmente. Il gioco è in lavorazione oramai da diverso tempo e alcuni dettagli riportati da insider e giornalisti del mondo dei videogiochi sembrano essere stati confermati dal materiale emerso nel corso delle ultime ore.