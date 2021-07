GTA 6: non sappiamo se esiste, ma è già uno dei giochi più discussi

Che un GTA 6 prima o poi esisterà è praticamente scontato, ma nel frattempo gli appassionati si stanno già divertendo a disquisire su quello che sarà il prossimo capitolo principale della saga di Grand Theft Auto. Anche noi, nel corso dei mesi, vi abbiamo sempre tenuti aggiornati sui rumor e sulle voci di corridoio più interessanti ed affascinanti, rendendo di fatto un gioco mai annunciato in via ufficiale un vero e proprio argomento trend.

Capita spesso, infatti, di fare un giro su Twitter o sui vari social e notare come l’argomento GTA 6 sia uno dei più chiacchierati da una marea di appassionati. Magari a molti capita di accorgersi di tutto questo interesse verso il gioco, e di pensare che finalmente Rockstar Games si sia decisa di annunciare in via ufficiale qualcosa sul gioco ma no, purtroppo ad oggi il team statunitense non da ancora alcun minimo segale sull’esistenza dell’attesissimo titolo.

Questa nuova ondata di interesse su GTA 6 deriva da un corposo rumor fatto emergere proprio nei giorni scorsi dall’insider Tom Henderson. Nel caso specifico questa volta si è parlato della possibile ambientazione scelta da Rockstar, che ci riporterebbe in giro per Vice City, ma è stata citata anche la presenza di più protagonisti, e la possibile finestra di lancio del titolo che potrebbe essere più lontana di quanto i fan sperassero.

In attesa di assistere al primo annuncio di GTA 6, gli appassionati della saga targata Rockstar Games possono ancora popolare il mondo virtuale di GTA 5, il quale è ancora parecchio attivo sia grazie ai costanti nuovi contenuti ufficiali che vengono aggiunti al titolo, alle mod e ai sempre popolatissimi server RP online.