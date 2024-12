GTA 6: secondo il CEO di Rockstar "ne varrà la pena" e "sarà mozzafiato"

Il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha definito Grand Theft Auto 6 come "mozzafiato" e "vale la pena aspettare" in una recente intervista. Il gioco, sviluppato da Rockstar Games, è previsto per l'autunno 2025, ma non ci sono state notizie significative dal rilascio del primo trailer a dicembre 2023.

Nonostante l'attesa dei fan per il secondo trailer, alcune informazioni sul titolo sono emerse negli ultimi giorni. Il giornalista Jason Schreier di Bloomberg ha dichiarato che sarebbe "scioccato" se il gioco rispettasse la finestra di lancio prevista, citando i precedenti ritardi di Rockstar per titoli come GTA 5 e Red Dead Redemption 2. Schreier ha anche rivelato che l'incertezza sulla data di uscita di GTA 6 sta spingendo altri editori a considerare di posticipare i propri titoli al 2026, data la portata del prossimo gioco di Rockstar.

Mentre Rockstar Games e Take-Two Interactive sono rimaste estremamente riservate su Grand Theft Auto 6, Zelnick ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni entusiastiche. In un'intervista con lo YouTuber Conner Mather, il CEO ha descritto il titolo come "straordinario" e "mozzafiato".

Queste affermazioni si aggiungono a quelle di uno sviluppatore di Rockstar, che ha recentemente accettato un premio a nome dello studio, dichiarando che il team sta facendo cose "sbalorditive" con GTA 6. Considerando il track record di Rockstar con successi come GTA 5 e Red Dead Redemption 2, le aspettative per il prossimo capitolo della serie sono altissime. Nonostante ciò, il prolungato silenzio di Rockstar sta alimentando preoccupazioni tra i fan riguardo a possibili ritardi.

La community è sempre più ansiosa di vedere altro del gioco, arrivando a elaborare teorie su quando potrebbe essere rilasciato il secondo trailer. Nonostante ciò, alcuni fan credono che Rockstar stia già lasciando indizi su GTA 6 in GTA Online, con l'ultimo aggiornamento che include un easter egg riferito a Vice City del 2002, che sarà anche l'ambientazione del prossimo capitolo.