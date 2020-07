GTA 6 anche in VR? Rockstar al lavoro sulla realtà virtuale

La realtà virtuale è uno degli argomenti più controversi degli ultimi anni. Considerata da molti come la vera rivoluzione videoludica, necessaria per far evolvere il mercato e l’industria, la VR non ha in realtà ottenuto un successo popolare, pur segnando numeri discreti. Uno dei limiti è anche la mancanza di grandissimi nomi che possano convincere i giocatori meno hardcore. Certo, abbiamo avuto Resident Evil 7 e, più recentemente, Half-Life Alyx (giusto per citarne un paio) ma il pubblico sembra ancora in attesa della vera “killer application”. E se GTA 6 fosse (anche) in VR?

L’idea è nata tramite ResetEra, dove è stato segnalato un commento del GTAForums legato a un post su LinkedIn del team che ha lavorato a L.A. Noire: The VR Case Files, gioco in realtà aumentata prodotto da Rockstar Games. Secondo quanto riportato, il team si sta preparando allo sviluppo di un gioco VR AAA open world. Ovviamente molti hanno subito pensato a GTA 6: quanto è probabile?

Purtroppo per ora è impossibile confermare o smentire questa supposizione, ma possiamo perlomeno pensare ad altre possibilità. Prima di tutto, potrebbe essere semplicemente un nuovo progetto, slegato da qualsiasi altra IP già esistente. Potrebbe essere un nuovo L.A. Noire, oppure addirittura una versione VR di GTA 5 per PS5.

Quest’ultima ipotesi è molto più credibile di una versione VR di GTA 6. Per ora, il team di sviluppo è in cerca di molteplici persone che possano ricoprire vari suoli, tra i quali un Senior Programmer, un Engine Programmer, un Designer e un Animator. Qualsiasi sia il progetto sul quale hanno intenzione di lavorare, pare altamente probabile che ci voglia molto tempo prima di vederlo.

GTA 6, per ora, non è nemmeno stato annunciato e, considerando l’arrivo di GTA 5 su next-gen, pare che Rockstar Games non abbia alcuna fretta di portare al pubblico un nuovo capitolo della saga.