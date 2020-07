GTA San Andreas: il remake in Unreal Engine 4 che fa emozionare

Carissimi fan nostalgici, in attesa di maggiori notizie su GTA 6, arriva un video a scaldare i nostri cuori, mostrandoci come potrebbe essere un remake moderno di Grand Theft Auto San Andreas in Unreal Engine 4, realizzato da team di appassionati. Dopo quasi un anno di lavoro a questo progetto, sono riusciti a ricreare l’intera mappa di GTA San Andreas. Il risultato finale è sbalorditivo e ci mostra come potrebbe essere un vero remake del celebre gioco di Rockstar Games.

Purtroppo, il remake del gioco non è scaricabile, perché non è stato realizzato con questa finalità. L’intento degli appassionati è semplicemente quello di mostrarci le potenzialità di un eventuale remake del gioco, in un’epoca in cui il rifacimento di celebri opere è molto in voga. Tuttavia, bisogna riconoscere che questo è uno dei migliori remake creato dai fan in Unreal Engine 4. Così bello, da volerlo condividere con voi, visto che GTA San Andreas ha contribuito a scrivere la storia del videogioco.

Per molti di noi, GTA San Andreas è come una pietra miliare della nostra esperienza videoludica. Numerosi videogiocatori ripensano al titolo collegandolo alla propria infanzia o adolescenza. E poter anche solo ammirare una tale realizzazione, così accurata e ben studiata, è veramente emozionante. Le ambientazioni sono davvero incredibili, contemplabili nella loro veste più moderna e riqualificata. Sarebbe davvero interessante poterci giocare e rivisitare in chiave moderna anche alcuni celebri quartieri di GTA San Andreas. Per dirne uno, Grove Street – l’indimenticabile quartiere del nostro amato CJ. Chissà se Rockstar si deciderà mai ad assecondare l’appello fan, considerando che non è nemmeno difficile immaginare come lo accoglierebbe il pubblico.

L’esempio di GTA San Andreas è solo uno di molti remake in Unreal Engine 4 realizzati dai fan. Citiamo, infatti, anche il remake di STALKER o il remake di The Legend of Zelda Ocarina Of Time in Unreal Engine 4.25. Addirittura, è disponibile un fan game di Sonic 3D che è anche possibile scaricare. Senza dimenticare il celebre fan remake di Dino Crisis o di Goldeneye 007. Come si evince, il potenziale ed il talento dei più appassionati può raggiungere dei livelli strabilianti e i producer ne dovrebbero andare fieri.