Sono anni ormai che parliamo di GTA 6, forse uno dei giochi più attesi dell’ultimo periodo. È passato ormai un anno dall’enorme leak che aveva diffuso sul web video e altro materiale inerente al gioco, ma da allora non si è saputo praticamente più nulla.

Le voci di corridoio più recenti vogliono che Rockstar abbia stanziato un budget enorme, di oltre 2 miliardi di dollari, che se da un lato dovrebbe assicurare un gioco incredibile, dall’altro potrebbe impattare in modo estremamente negativo sul prezzo finale del gioco.

Sembra infatti che GTA 6 potrebbe costare 150 dollari, un prezzo decisamente folle e quasi doppio rispetto a quello attuale dei giochi per PS5 e Xbox Series X, che costano solitamente 80 euro. Il prezzo da capogiro sarebbe legato proprio all’enorme quantità di denaro spesa per lo sviluppo del gioco: il publisher Take-Two si aspetta introiti per 8 miliardi di dollari e vendere il gioco a 150 dollari sicuramente aiuterebbe parecchio a raggiungere l’obiettivo.

Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma è certo che se il prezzo dovesse essere confermato, i giocatori si lamenteranno parecchio con Rockstar. Non sappiamo se arriveranno al punto di boicottare il gioco non acquistandolo, ma visto quanto successo nel recente passato ad altri titoli, non è un’opzione da escludere; di certo possiamo aspettarci un fortissimo “review-bombing”.

E voi? Se GTA 6 dovesse costare 150 euro, lo acquisterete comunque o aspetterette di trovare qualche offerta che lo porti a un prezzo più convenzionale? Fatecelo sapere rispondendo al sondaggio che trovate qui sotto!