Nel corso della giornata odierna, GTFO si è aggiornato. Lo shooter di casa 10 Chambers si è infatti espanso, con un nuovo contenuto assolutamente gratuito, che intende estendere il primo Roundown della nuova road map, svelata nei giorni scorsi. I contenuti di questo update sono decisamente corposi e includono un nuovo nemico e molti altri elementi.

Come comunicato dagli sviluppatori, il nuovo aggiornamento di GTFO include tre nuove spedizioni (BX, CX e DX) e un nuovo nemico. Quest’ultimo ricorda, almeno a detta degli sviluppatori, una sorta di gigantesca polpetta, in grado di volare. “Il nuovo nemico è stato chiamato in tanti modi diversi, da ‘grande nemico che vola’ fino a ‘la polpetta gigante’. Sarà interessante scoprire come la community chiamerà questa bestia”, ha dichiarato Robin Björkell, che in 10 Chambers ricopre il ruolo di Communication Director.

Oltre al nuovo nemico e alle nuove spedizioni, il nuovo update di GTFO include anche una serie di contenuti che espanderanno la lore del gioco, il tutto per prepararsi al prossimo aggiornamento del titolo, previsto per i mesi estivi. Chiaramente tutto è lasciato ai giocatori, che avranno il compito di scoprire quali saranno le nuove aggiunte che aiuteranno a fare chiarezza sul mondo di gioco e appunto la sua storia. Potete però ammirare il video del nuovo nemico subito qui in basso.

GTFO non finirà ovviamente di aggiornarsi. Come riportato poco sopra, infatti, nel corso dell’anno lo shooter, prodotto da veterani dell’industria dei videogiochi che in precedenza hanno lavorato a titoli come Payday: The Heist e Payday 2, riceverà diversi nuovi contenuti. Il gioco utilizza infatti il Rundown Concept, che porterà il titolo ad aggiornarsi con nuove spedizioni (mappe, scenario e nemici), che vanno a rimpiazzare quelle vecchie. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.