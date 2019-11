Half-Life Alyx: il titolo VR avrà il supporto alle Mod e un editor di livelli

Nel giro di pochi giorni abbiamo assistito prima all’annuncio verbale e subito dopo alla presentazione tramite un gameplay trailer del nuovo Half-Life Alyx. Il nuovo gioco per Realtà Virtuale è il ritorno in pompa magna di Valve, che ha deciso di rimettersi in gioco proponendo un nuovo capitolo di una delle serie videoludiche più amate e attese dal pubblico; Half-Life.

Oltre all’annuncio del nuovo titolo VR, Valve ha confermato che il gioco includerà il pieno supporto alle MOD tramite Steam Workshop e a un editor di livelli per permettere agli appassionati di creare i propri livelli. Queste funzionalità verranno rilasciate insieme ad Half-Life fin dalla data di uscita del gioco a marzo 2020.

Sul sito ufficiale gli sviluppatori hanno dichiarato: “Per la creazione dei livelli metteremo a disposizione una serie di strumenti del Source Engine 2, consentendo a qualsiasi giocatore di costruire e contribuire a creare nuove ambientazioni con cui la community potrà divertirsi. Hammer, il software di creazione dei livelli di Valve verrà aggiornato con tutti gli strumenti e i componenti di gioco del gioco per Realtà Virtuale”.

Half-Life: Alyx metterà i giocatori nei panni dell’eroina Alyx Vance, ed il gioco sarà ambientato tra gli eventi di Half-Life 1 e 2. Il titolo Steam VR sarà disponibile da marzo 2020 per i dispositivi Vr: Valve Index, htc Vive, Oculus e Windows Mixed Reality. Avete visto il trailer di Half-Life Alyx? Diteci cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.