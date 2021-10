Half-Life Alyx: mod senza VR fa passi da gigante! È sempre più completa

Quando Half-Life Alyx è giunto sul mercato non tutti i fan storici della saga di Valve hanno potuto esultare a causa di un’esclusività legata al possesso di un visore per realtà virtuale. Grazie alla community dei modder, però, sta venendo realizzata una versione del gioco che non necessiti alcun casco VR per essere giocato dall’inizio alla fine.

Ad oggi la mod per giocare ad Half-Life Alyx senza alcun VR è ancora in lavorazione, ma stando al più recente video aggiornamento rilasciato possiamo vedere come il lavoro di questi modder stia facendo dei veri e propri passi da gigante.

Ora il titolo si mostra molto più vicino ad un titolo tradizionale che ad un gioco VR adattato a mouse e tastiera, inoltre, i modder hanno aggiunto una serie di miglioramenti a tutto il gioco, comprese animazioni, armi e intere sezioni di trama che diventano sempre più giocabili anche senza VR.

Non è ancora stato svelato quando potremo finalmente mettere le mani su questa fantastica mod di Half-Life Alyx, ma è molto probabile che in futuro arriveranno molti altri aggiornamenti direttamente sul canale YouTube del modder SoMNst.