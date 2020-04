Half-Life Alyx: il sistema di movimento è stato modificato a causa dei beta tester troppo alti

Half-Life Alyx presenta ben tre opzioni di movimento, che consentono ai giocatori di selezionare la modalità di spostamento che più li aggrada. Tra questo trio di possibilità ci si può spostare liberamente nell’ambiente o con due opzioni di teletrasporto. Quei sistemi di movimento sono oggetto di un nuovo video pubblicato da Valve che si concentra principalmente sul raccontare alcuni retroscena sullo sviluppo dei sistemi di locomozione dell’attesissimo titolo per realtà virtuale.

All’interno del video di una durata di dieci minuti, gli sviluppatori di Valve decidono di mettere in mostra molti dei prototipi e alcuni dei problemi che hanno dovuto risolvere nell’arco dello sviluppo di Half-Life Alyx. La differnete altezza dei giocatori, ad esempio, ha portato il team di sviluppo a modificare in corso d’opera i lavori messi in atto fino a quel momento.

“All’inizio, siamo andati incontro ad alcune difficoltà. I giocatori sbattevano molto spesso le loro teste virtuali sui tubi sospesi perché non erano in grado di teletrasportarsi correttamente attraverso determinate aree”, afferma Greg Coomer di Valve.“Solo più tardi ci siamo resi conto che tutti quei bug provenivano dai nostri colleghi e beta tester più alti.” In quella versione preliminare di Half-Life Alyx, i giocatori dovevano abbassarsi prima di teletrasportarsi, dato che si trovavano degli ostacoli sul loro percorso. La soluzione quindi, è stata quella di dare una dimensione corporea minima standard a chiunque durante lo spostamento tramite teletrasporto.

Più avanti nel video, Valve spiega come anche l’audio design ha un elemento fondamentale all’interno del sistema di spostamento di Alyx, soprattutto per diminuire o addirittura azzerare il motion sicjness. Il titolo per realtà virtuale è pieno di trucchi intelligenti per ridurre la cinetosi. Cosa ne pensate del nuovo video diario rilasciato da Valve?