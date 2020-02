Half-Life, una mod punta a introdurre i livelli tagliati dalla versione finale

Half-Life Source: Project Extend è una mod in fase di sviluppo da parte dell’utente illegal_Chumtoad su Mod DB che punta, come si può intuire dal nome, a espandere Half-Life: Source, ovvero la versione rimasterizzata di uno dei “classici” di Valve per PC. Il progetto punta a introdurre delle nuove caratteristiche del gameplay ma anche le mappe del gioco originariamente realizzate in fase di sviluppo e poi tagliate dalla versione finale del gioco.

La mod è per certi versi ambiziosa dato che punta a introdurre nuove meccaniche come fast o slow motion, oltre al keybinding e a menu personalizzabili. Mentre la modifica del gameplay originale può lasciare un po’ perplessi (c’è da capire come queste novità possano essere integrate organicamente senza sbilanciare il tutto), la parte più interessante riguarda l’introduzione nel gioco dei livelli inizialmente tagliati dalla versione finale.

La mod è sicuramente diversa da Black Mesa, forse il progetto fanmade più famoso di Half-Life e che punta a migliorare la versione originale dello sparatutto in prima persona di Valve aggiungendo anche una serie di elementi in più alle ambientazioni oltre che alla storia e ai dialoghi. In ogni caso per vedere un primo risultato della mod Half-Life Source: Project Extend bisognerà ancora attendere qualche mese e lo sviluppatore non esclude un possibile rilascio già nel mese di giugno. Se volete seguire i vari aggiornamenti su Mod DB c’è una pagina pubblicata da poco.

Per chiunque fosse interessato a giocare (o a rigiocare) i titoli della serie Valve, ricordiamo che questi sono attualmente disponibili gratuitamente su Steam e lo resteranno per due mesi, sino a marzo quando sarà lanciato di Half-Life: Alyx, il capitolo giocabile solo con dispositivi di realtà virtuale. Tra i titoli disponibili gratis ci sono anche il primo Half-Life, nella sua versione originale, e il già citato remaster Half-Life: Source.