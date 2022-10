Essendo nato come gioco a servizio, MultiVersus è ricco di eventi in-game. Ovviamente anche determinate ricorrenze vengono festeggiate all’interno del titolo, come per esempio quella di Halloween. C’è solo un piccolo problema: la natura free-to-play del picchiaduro potrebbe essere stata completamente stravolta.

Andiamo con ordine: l’evento di Halloween di MultiVersus si svolgerà dal 15 ottobre al 15 novembre 2022. Un mese, dove i giocatori potranno guadagnare delle caramelle giocando match in singolo, che si raddoppiano poi se si giocano partite in Team e Tutti contro Tutti. Le caramelle guadagnate potranno essere spese in un negozio, dove sono presenti due nuove skin: un costume da mummia per Reindog e una Calico Cake per Jake, oltre che una emote e un’icona profilo. Per poter ottenere tutti gli oggetti sono però necessarie diverse caramelle e secondo un calcolo di VGC è praticamente impossibile sbloccare tutti gli oggetti senza pagare.

Secondo i calcoli, infatti, servirebbero infatti ben 783 vittorie di fila per sbloccare qualsiasi elemento disponibile sullo shop temporaneo. Nel caso qualcuno decida di acquistare una skin, il numero si abbasserebbe, ma resterebbe comunque un minimo di partite decisamente alto, pari a circa 392 vittorie di file. Il modo più facile per poter guadagnare le caramelle è proprio quello di acquistare le skin. Non propriamente un modo economico per poter giocare, soprattutto considerando che stiamo parlando di un free-to-play.

MultiVersus ha debuttato il 19 luglio 2022. Attualmente il gioco è disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Il titolo si può giocare gratuitamente scaricandolo sulla console o via Steam, ma sono disponibili anche dei pacchetti aggiuntivi, che permettono di avere nuove skin e personaggi fin da subito. Il prezzo dei vari pacchetto varia in base a le opzioni disponibili e potete leggere tutti i dettagli in merito visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.