Lanciato a luglio 2022 in versione gratuita, MultiVersus è diventato il gioco più venduto dello scorso mese. No, nessun refuso e nessun errore: il picchiaduro di Warner Bros., sviluppato da Player First Games, è sì disponibile gratuitamente, ma complice il pacchetto fondatore, è diventato praticamente il titolo più venduto in tutto il mese di luglio 2022.

Come riportato da Game Informer, MultiVersus si è posizionato al primo posto delle classifiche di vendita delle NDP. Questo proprio grazie al pacchetto fondatore, che è stato lanciato insieme al gioco, in tre versioni differenti: una più economica, chiamata Standard Edition e che costa 39,99 Dollari, mentre una più costosa, chiamata Deluxe Editione e venduta al prezzo di 59,99 Dollari. Per chi ha voluto proprio esagerare, la terza versione è chiamata Premium Edition e costa ben 99,99 Dollari. Questi pacchetti hanno garantito ai giocatori un accesso anticipato al gioco, oltre che dei token per sbloccare i personaggi, banner esclusivi e della valuta in-game, elementi sicuramente molto convincenti, che hanno spinto i giocatori ad acquistarne uno i tre proposti.

La presenza di questi tre pacchetti ha permesso a MultiVersus di diventare così il gioco più venduto di luglio 2022. Non solo quello, ovviamente: la presenza di un videogioco del genere, figlio di Super Smash Bros. ha colmato un vuoto presente all’interno del mercato, complice anche il grande roster qualitativo di personaggi, che vanno dai supereroi fino a serie TV come Game of Thrones. L’alto tasso di competitività del gioco, inoltre, ha fatto il resto.

US NPD PREMIUM GAMES – July 2022 Top 20 Sellers pic.twitter.com/a2YXDdqwp0 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 19, 2022

La classifica dell’NDP include poi ulteriori videogiochi che sono già diventati delle hit a livello di mercato in questo 2022. Tra questi troviamo Elden Ring (che occupa la seconda posizione) e LEGO Star Warsk: The Skywalker Saga. Presenti anche alcune esclusive Nintendo Switch, come Xenoblade Chronicles 3, Leggende Pokémon: Arceus e Nintendo Switch Sports. La classifica completa dell’NDP è disponibile nel cinguettio che trovate poco più sopra.