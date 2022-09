Halo Infinite è stato uno dei titoli più chiacchierati sia pre che post lancio. La nuova iterazione principale della saga creata da Bungie, e ora nelle mani di 343 Industries, ha trovato diverse difficoltà da affrontare. Ad oggi, a distanza di diversi mesi dal lancio, possiamo dire che molte di queste difficoltà non stanno venendo risolte del tutto, e ora anche il team di 343 Industries sembra che stia perdendo dei pezzi per strada.

Qualche giorno fa è rimbalzata in rete alla velocità della luce la notizia dell’abbandono dello studio di 343 Industries da parte di Bonnie Ross, la storica fondatrice dello studio e veterana nello sviluppo. Ora, a quanto pare, lo studio che ha curato la saga di Halo dopo Bungie avrebbe perso un altro membro all’interno del gruppo dirigente. Si tratterebbe di David Berger: direttore del reparto tecnico di 343 Industries.

La notizia è arrivata tramite un rapporto pubblicato da Lords of Gaming che si basa sulle fonti di Windows Central. David Berger ha lavorato all’interno 343 Industries per oltre 14 anni e con Microsoft per oltre 20. Questa importante figura ha contribuito nello sviluppo di diversi capitoli della saga di Halo, dal quarto capitolo fino al più recente Infinite. In tutto questo, Berger ha sviluppato il motore Slipspace Engine utilizzato per l’ultima iterazione del franchise.

Se le informazioni che arrivano da Lords of Gaming si dovessero rivelare accurate, l’uscita di Berger da 343 Industres seguirebbe quella già citata anche in questo nostro articolo di Bonnie Ross, la quale lunedì scorso aveva annunciato le sue dimissioni dopo 15 anni a capo dello studio. Oltre a 343 Ross lascerebbe anche Microsoft dopo oltre 28 anni di esperienza, ma siamo certi che la saga di Halo continuerà ad evolversi anche senza questi veterani dello sviluppo. Al momento non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte del team interessato alle recenti vicende.