Halo Infinite: 343 industries fa chiarezza sui recenti leak

Settimana scorsa vi abbiamo segnalato un video pubblicato sul canale ufficiale di Halo chiamato “We are 343 industries” nel quale, la software house che si sta dedicando allo sviluppo di Halo Infinite, ha parlato parecchio di ciò che sarà il futuro del brand i Master Chief. Diversi utenti hanno segnalato che all’interno di quel video erano presenti diversi spezzoni prelevati proprio dalla fase di sviluppo del prossimo capitolo di Halo, ma a quanto pare non tutto è ciò che sembra stando a 343.

Il direttore dello sviluppo Frank O’Connor ha recentemente risposto a un tweet che abbina il video di 343 a un leak dello scorso dicembre dichiarando: “Ciò che si vede nel video non mostra nulla di significativo, e non è nemmeno necessariamente un contenuto proveniente dallo sviluppo di Halo Infinite. Quel che appare nel video sono solo dei test o delle sezioni prese da delle prototipazioni di Halo 5…”

You know we scrub these for accidental leaks right? (Thanks for nothing 4k!) gray box/forge thing you’re looking at doesn’t show anything meaningful and isn’t even necessarily content from Infinite. Sometimes they’re just test environments or cut outs of H5 prototyping work… pic.twitter.com/uVS2LTwO34

— Frank O'Connor (@franklez) January 31, 2020