Halo Infinite: arriva il primo evento a tema Giappone Feudale

Halo Infinite ha reso disponibile la sua modalità multiplayer da ormai poco più di una settimana, e i fan si stanno godendo l’opera a pieno su Xbox e PC. Nonostante alcuni degli altri colossi videoludici rilasciati in questo periodo non abbiano ricevuto un buon riscontro, come ad esempio Call of Duty Vanguard e GTA Trilogy, pare che il nuovo capitolo della saga di Halo stia andando discretamente bene, nonostante siano comunque presenti vari problemi. Ad ogni modo, ora che la modalità multigiocatore è già online da qualche giorno, è approdato il primo evento del titolo!

Tomorrow at 10AM PT. Prepare to draw your blade, Spartans. ⚔️ pic.twitter.com/EjWIREN8TU — Halo (@Halo) November 23, 2021

L’evento in questione vedrà come protagonista il Giappone Feudale, e prenderà il nome di Fracture: Tenrai. Per tutta la sua durata, all’interno del gioco saranno disponibili nuovi contenuti ottenibili tramite delle sfide apposite, per cui prendetevi la giornata di oggi libera, perché l’evento inizierà proprio oggi stesso alle 19:00!

Non appena Fracture: Tenrai avrà inizio, verrà sbloccato un Event Pass che raccoglierà tutte le sfide che dovrete affrontare per ricevere i premi esclusivi. Questo include ben 30 ranghi complessivi, e ognuno di essi offre premi differenti. Tra questi ultimi, ne abbiamo di più semplici come della semplice esperienza o degli emblemi a tema Giappone per le vostre armi, armature e veicoli. Tra gli oggetti più interessanti, però, troviamo l’intera Armatura da Samurai, della quale potrete ottenere tutte le componenti completando l’intero Event Pass.

Halo Infinite Leak – Fracture: Tenrai

Complete ritual branded Challenges to earn rewards. Sure, knowing *some* of the rewards is nice, but why not have a super nice list to guide your way when the event starts in two days!#HaloInfinite pic.twitter.com/uQXw3wTXKy — 🎄 Santa Ricky (@_FireMonkey) November 20, 2021

Da quanto spiegato in un post del blog di Halo Infinite, quest’evento farà ritorno abitualmente ogni mese durante tutta la prima season del gioco. Questo, infatti, andrà avanti fino al 30 novembre, e stando a quanto spiegato poc’anzi, farà il suo ritorno a dicembre per un’altra settimana, e così via per ciascun mese fino alla fine della stagione. Considerando che questa terminerà verso maggio del prossimo anno, quindi, tutti i giocatori avranno abbastanza tempo per recuperare l’intera armatura, senza il bisogno di doverla per forza ottenere in questa settimana.