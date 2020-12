Halo Infinite: Bonnie Ross promette un 2021 pieno di sorprese

Non è certamente un segreto il fatto che il 2020 è stato un anno a dir poco disastroso per tutti. Oltre una situazione sanitaria che ci ha messo quasi in ginocchi a livello globale, anche la nostra amata industria videoludica ne ha subiti di danni non indifferenti. Infatti ogni singola azienda ha dovuto cambiare le proprie carte in tavole, certe volte rischiando di grosso e facendo arrabbiare i propri fan. Come ben saprete ormai anche il tanto atteso Halo Infinite ha subito “dei danni” obbligando il team di sviluppo a rimandare il progetto.

Questa decisione non solo ha lasciato il lancio delle console Microsoft senza un’esclusiva di punta, ma ha decisamente generato anche una polemica interminabile. Il nuovo titolo della saga è stato ufficialmente mostrato durante la scorsa estate, ricevendo un feedback alquanto negativo dalla parte dei fan e della critica mondiale. Proprio questa valanga di polemiche ha fatto sprofondare 343 Industries in una silenzio alquanto insolito, lasciando i fan di Halo per mesi senza informazioni concrete sul titolo.

Solo qualche settimana fa le voci riguardanti il nuovo capitolo hanno ricominciato a circolare, dando qualche certezza in più ai vari fan in attesa. Infatti per rassicurare ancora di più i fan è intervenuta con un comunicato ufficiale anche Bonnie Ross (fondatrice 343 Industries). Pur non rilasciando chissà quale dettaglio importante, la chief di 343 Industries ha rassicurato i fan sullo stato di Halo Infinite, garantendo l’uscita del titolo durante il prossimo autunno. Inoltre la Ross ha specificato che il 2021 sarà un anno davvero ricco di sorprese per quanto riguarda la saga.

Purtroppo la fondatrice non si è lasciata sfuggire altre dettagli oltre quelli specificati sopra. Una magra consolazione sicuramente ma che ci da fiduccia nel progetto e riaccende leggermente la fiamma ormai spenta da qualche mese. Noi ci auguriamo di non vedere altri intoppi per quanto riguarda Halo Infinite e di avere il gioco tra le mani (e sulle nostre console) il prima possibile!