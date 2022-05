Da quando l’Unreal Engine 5 è diventato disponibile per tutti, diversi sviluppatori e artisti hanno provato a ricreare i loro giochi preferiti sfruttando il nuovo motore di casa Epic Games. Molto spesso, però, non si tratta di giochi completi, ma di concept trailer. Il caso di Halo Infinite e The Zeta Halo Experience è però molto diverso.

Creato dallo sviluppatore Infinite Forges, The Zato Halo Experience è una vera e propria demo giocabile di un eventuale rifacimento di Halo Infinite in Unreal Engine 5. La demo permette ai giocatori di comandare Master Chief in uno scenario inedito della serie. Ovviamente l’intero scopo di questa versione di prova è l’esplorazione ma è comunque un buon modo per scoprire come sarebbe una eventuale versione del gioco di 343 Industries mossa dall’engine di casa Epic Games. A lavorare a questo speciale scenario ci sono state più persone. L’intero livello è stato realizzato da Infinite Forges, la musica da Mitchell R. Broom, la tech art da Gearshift Media e i modelli da un fan di Halo.

The Zeta Halo Experience sfrutta l’Unreal Engine 5 per creare un vero e proprio ambiente di gioco inedito per Halo Infinite. La qualità tecnica è decisamente soddisfacente, ma ciò che colpisce di più è sicuramente l’illuminazione realistica e ben realizzata. Se siete curiosi di provare voi stessi questo speciale livello potete farlo visitando l’indirizzo Itch.io dello sviluppatore, ovvero Infinite Forges. La demo è infatti disponibile gratuitamente cliccando qui.

Non è però finita qui: Infinite Forges ha infatti promesso che ulteriori video e demo sono in dirittura d’arrivo. Non sappiamo però a cosa stia lavorando lo sviluppatore, ma visti i risultati ottenuti con Halo Infinite siamo curiosi di scoprire cosa sta preparando dietro le quinte. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.