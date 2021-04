Halo Infinite su PC sembra magnifico!

Come promesso tempo addietro, i ragazzi di 343 Industries si stanno impegnando per aggiornarci periodicamente sul tanto atteso Halo Infinite. Dopo essere stato rimanda di un intero anno, i fan della saga FPS fantascientifica si sono messi il cuore in pace, sperando che il lavoro extra potesse aiutare il titolo a brillare sotto tutti i punti di vista; cosa che non era per niente emersa dal primo ed unico spezzone di gameplay che abbiamo visto del titolo.

Nella giornata di ieri Microsoft ha dichiarato che dal 2021 in avanti la compagnia si impegnerà più che mai a supportare il gamimg su PC. Ovviamente in questo grande progetto rientrerà anche l’attesissimo Halo Infinite, con il gioco targato 343 Industries che riceverà un trattamento importante tanto su console quanto su PC. A sottolineare il grande impatto che avrà il titolo su PC sono stati gli stessi sviluppatori, i quali hanno voluto espandere maggiormente il discorso fatto ieri da Microsoft.

All’interno di un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale di Halo Infinite, i ragazzi di 343 hanno speso parecchie parole su alcune delle migliorie più importanti nel gioco. La cosa che lascia a bocca aperta è come il team sia riuscito a rendere visivamente il nuovo Halo una vera e propria meraviglia. Oltre ad un nuovo screenshot ammaliante, il team ha speso anche qualche parola sulle opzioni grafiche personalizzate, già citate anche dalla stessa Microsoft nel post pubblicato ieri pomeriggio.

C’è ancora molto da svelare su Halo Infinite, ma dagli ultimi aggiornamenti che stiamo ricevendo sembra che il progetto si stia allontanando sempre più da quel zoppicante video di gameplay mostrato qualche mese addietro. Ora non ci resta che conoscere anche una data di uscita meglio specifica, dato che il titolo attualmente è ancora atteso per la fine del 2021.