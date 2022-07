Sono già passati diversi mesi da quando Halo Infinite è arrivato sul mercato, e sicuramente i più affezionati al brand si ricorderanno di quanto chiacchiericcio c’è stato attorno al progetto negli anni precedenti al lancio. Di Infinite ne abbiamo sentito parlare in lungo e in largo, ma di tutte quelle ambizioni è rimasto un po’ troppo poco dopo che il titolo ha debutta su console e PC lo scorso dicembre. Ora, come un fulmine a ciel sereno, c’è qualcuno che ha pubblicato in rete alcuni concept e prototipi di quello che sarebbe dovuto essere Halo Infinite VR.

A portare alla luce questo progetto è stato l’account Twitter Rebs Gaming, il quale ci ha mostrato una serie di immagini che raffigurano dei concept con tanto di immagini e spiegazioni di quello che veniva identificato come Reverie. Le immagini non lasciano spazio a interpretazioni, c’è stato un periodo in cui qualcuno stava seriamente pensando di realizzare un capitolo della serie di Halo completamente in realtà virtuale.

La cosa interessante è che tutto sembrava essere partito proprio da 343 Industries, i quali, nel 2017, avevano cominciato a pensare di sviluppare un Halo per i caschi di realtà virtuale. Il tutto non è mai andato in porto proprio a causa delle difficili sfide che pone la VR. Tuttavia, questi ritrovamenti ci sottolineano come la compagnia aveva anche cominciato a proporre il progetto ad alcune aziende.

Halo Infinite Virtual Reality project called Reverie that 343 considered creating in 2017 but didn’t due to hard challenges with VR and limited VR users. However there were a few companies 343 interviewed that had an extreme amount of promise. By Dan Chosich. #Halo #Xbox pic.twitter.com/L8Zy82SGn5 — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) July 6, 2022

Non è chiaro se questo progetto avrebbe dovuto diventare uno dei cavalli di battaglia di un possibile hardware VR di Xbox o Microsoft, o se il tutto sarebbe poi stato proposto come esperienza per i vari Valve Index o Oculus già in commercio. Quel che è curioso, però, è vedere come 343 avesse già molte idee ben chiare sulla realizzazione di un Halo per VR, e chissà che in futuro il tutto non possa essere ritirato fuori in qualche modo.