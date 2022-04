In queste settimane stiamo assistendo a tutta una serie di annunci a dir poco incredibili ed inaspettati. Non solo abbiamo la certezza di vivere una nuova avventura piratesca con il nuovo Return to Monkey Island, ma Remedy, autori dell’acclamato Control, ha annunciato da poco di essere al lavoro sui remake in salsa AAA dei primi due Max Payne. Ma in questi giorni non c’è spazio solo per la nostalgia, ed ecco che Nacon annuncia un nuovo progetto molto interessante da tenere assolutamente d’occhio: Hell Is Us.

Il titolo prodotto da Nacon è in via di sviluppo presso il team di Rogue Factor, già autori degli apprezzati Mordheim City of the Damned e Necromunda: Underhive Wars. Con Hell Is Us, il talentuoso team ha intenzione di alzare l’asticella, e proporci una nuova IP originale solo per piattaforme di attuale generazione che ci porterà in un mondo oscuro e costantemente bersagliato da una guerra civile che ha ormai perso il controllo.

All’interno di questo paese isolato devastato da una guerra civile, i giocatori dovranno scoprire i segreti del passato di questo mondo e allo stesso tempo affrontare tutte le conseguenze portate da un misterioso disastro che ha colpito la regione. Hell Is Us è atteso per l’anno prossimo, in una finestra di lancio non ancora meglio specificata. Il gioco, però, sappiamo già che uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Al progetto, inoltre, ci sta lavorando uno degli ex-art director della celebre saga di Deus Ex. Un altro elemento a favore del titolo che già in questo primo trailer d’annuncio ha saputo presentarsi in un modo alquanto interessante.