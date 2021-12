Hellblade 2 torna a mostrarsi con un gameplay incredibile

Dopo due anni di silenzio, Ninja Theory è finalmente tornata a mostrare il suo Hellblade 2. Il gioco, figlio del primo, storico capitolo che riuscì a mettere d’accordo critica e pubblico è stato lontano dalle scene per diverso tempo ma oggi, in occasione dei The Game Awards 2021 è tornato a mostrarsi con un trailer decisamente emozionante e molto accattivante.

Una scena da Hellblade: Senua's Sacrifice (2017)

Hellblade 2 ha aperto la kermesse in diretta da Los Angeles e si tratta della prima, vera World Premiere dello show. Nel filmato abbiamo visto la protagonista Senua impegnata ad esplorare una location molto simile a quella già vista nel primo episodio. Purtroppo, almeno allo stato attuale, non è stato mostrato del vero e proprio gameplay completo con HUD, ma più che altro una lunga sequenza cinematica con brevi sequenze di gioco vere e proprie, in grado di farci comprendere al meglio l’ambientazione e il tono oscuro del gioco.

Il filmato realizzato da Ninja Theory infatti ci ha permesso di entrare in contatto con diversi elementi che saranno presenti in Hellblade 2. Tra questi troviamo un gigantesco nemico, dalle fattezze simili a quelle di un gigante e Senua costretta ad una corsa per salvarsi.

Il filmato si è concluso purtroppo con l’annuncio delle piattaforme e la riconferma della data di lancio di Hellblade 2. Il titolo debutterà, come già sappiamo, solamente nel corso del 2022 (non ci è dato sapere il giorno esatto) per Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente per PC. Il gioco sarà anche disponibile su Xbox Game Pass fin dal day one, essendo il gioco un’esclusiva per l’ecosistema Xbox.