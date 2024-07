Helldivers 2 ha perso il 90% dei giocatori su PC

Helldivers 2, lo sparatutto multigiocatore sviluppato da Arrowhead e pubblicato da Sony, ha stabilito un nuovo record come il gioco PlayStation venduto più velocemente di sempre. Tuttavia, nonostante il brillante debutto, la versione Steam del gioco mostra una diminuzione sostanziale del numero di giocatori, scendendo di recente a circa il 10% del suo picco iniziale di 458.709 giocatori contemporanei.

L'edizione PS5 di Helldivers 2, disponibile per l'acquisto su Amazon, insieme alla versione per PC, ha riscosso grande successo. Ciononostante, a fine maggio i dati forniti da SteamDB indicavano un calo del 64%, con un picco di 166.305 giocatori. Ulteriori dati hanno evidenziato una ulteriore riduzione, stabilizzandosi ora a una media di circa 40.000, perdendo così più del 90% di giocatori rispetto al day one.

Una serie di problemi tecnici e decisioni discutibili da parte di Sony, incluso un importante problema al PlayStation Network (PSN) all'inizio dell'anno, hanno contribuito a una ondata di recensioni negative e alla sospensione temporanea delle vendite di Helldivers 2 in 177 paesi. Nonostante ciò, si spera che il gioco possa recuperare popolarità, in particolare su PC, durante l'estate.

Inoltre, Johan Pilestedt, ha annunciato che Helldivers 2 resterà accessibile online "per sempre" e ha rivelato l'intenzione di sostituire il Game Master con un'intelligenza artificiale. Infine, è interessante notare che il team di sviluppo ha preparato un mantello speciale per commemorare il "review bombing" subito dal gioco, il cui rilascio è previsto non appena si presenterà l'occasione adeguata.