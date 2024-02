Prima di intraprendere una missione in Helldivers 2, è possibile sbloccare diversi Stratagemmi che forniscono l'equipaggiamento migliore o il supporto ideale per affrontare nemici all'interno del mondo ostile. Dai potenti laser orbitali a pacchetti di rifornimento con munizioni extra, ci sono molti Stratagemmi unici tra cui scegliere in Helldivers 2, motivo per cui in questa guida vi consiglieremo alcuni dei migliori, insieme a consigli su come sbloccarli posizionandoli in ordine di livello richiesto.

Gli Stratagemmi possono provenire dal Centro Amministrativo Patriottico, dall'Hangar, dal Ponte, dalla Baia di Ingegneria, dal Laboratorio di Robotica o dai Cannoni Orbitali della tua nave Destroyer. Il numero di opzioni a tua disposizione può facilmente diventare schiacciante mentre pianifichi la tua prossima missione, per cui ricorda di analizzare ogni Stratagemma disponibile e di vedere come si abbina alle armi che hai nel tuo arsenale.

Ogni Stratagemma è ulteriormente categorizzato in strumenti Offensivi, Difensivi o di Rifornimento. Questo ti aiuterà a identificare lo scopo di ciascun Stratagemma mentre cerchi di sceglierne uno o più da utilizzare nella tua prossima missione.

Helldivers 2, guida ai migliori stratagemmi e come sbloccarli

Attacco orbitale di precisione

Come sbloccarlo: si sblocca al livello 1

Partiamo con uno Stratagemma che sbloccherete automaticamente all'inizio dell'avventura in Helldivers 2: questo colpo singolo sparato dalla tua nave Destroyer nello spazio prende di mira il nemico più vicino a un faro e offre dolce democrazia dall'orbita. Il cannone "ATLAS" dalla tua nave infligge alcuni dei danni più elevati in Helldivers 2, distruggendo l'armatura come se non fosse mai stata lì in primo luogo.

Il cooldown sull'attacco orbitale è abbastanza breve, impiegando solo 100 secondi per recuperare. Anche se potresti non eliminare gruppi di nemici, avrai utilizzi illimitati per affrontare continuamente un pericoloso avversario una volta e ancora.

Campo di mine antiuomo MD-6

Come sbloccarlo: raggiungi il livello 2 e spendi 1.500 crediti

L'Anti-Personnel Minefield MD-6 è un potente Stratagemma proveniente dalla Baia di Ingegneria, che dispiega una serie di mine che esplodono a contatto. Questo equipaggiamento può essere ottimo per missioni difensive dove devi impedire ai Terminid o agli Automatons di attaccare determinate posizioni. Tuttavia, è difficile non danneggiare accidentalmente i tuoi alleati che camminano inconsapevoli in questo campo minato in Helldivers 2.

Hai utilizzi illimitati del Minefield, ma fai attenzione al suo lungo tempo di ricarica di 180 secondi. Questo Stratagemma è ottimo per le costruzioni in solitaria in Helldivers 2 poiché non dovrai preoccuparti di ferire i compagni di squadra se stai affrontando gli obiettivi da solo. Potresti anche utilizzare l'Stratagemma delle Mine Incendiarie per diffondere il fuoco lungo il campo di battaglia con un equipaggiamento simile quando le semplici mine esplosive non sono efficaci.

Bomba a Grappolo Eagle

Come sbloccarlo: raggiungi il livello 4 e spendi 4.000 crediti

La Bomba a Grappolo Eagle è uno degli Stratagemmi più consistenti da utilizzare in Helldivers 2: nonostante la sua limitazione nel non distruggere gli edifici, questo attacco aereo copre un'ampia area, rendendolo uno strumento affidabile per eliminare istantaneamente gruppi di nemici più piccoli una volta attivato.

Questo Stratagemma ha anche un cooldown incredibilmente rapido, impiegando solo 15 secondi per ricaricarsi. Questo ti permette di diffondere costantemente esplosivi con un tempo di chiamata di 0 secondi per assottigliare facilmente il numero di nemici che ti attaccano o al tuo team. Ottieni solo 4 utilizzi di questo potente Stratagemma, quindi puoi avere solo un numero limitato di Bombe a Grappolo che puoi attivare durante una missione in Helldivers 2.

Questo Stratagemma può anche danneggiare i tuoi compagni di squadra se si trovano vicino al laser del faro usato per dirigere la Bomba a Grappolo Eagle. Assicurati che i tuoi alleati siano lontani da un gruppo nemico prima di utilizzare una delle tue istanze limitate di questa tattica offensiva.

Lanciagranate

Come sbloccarlo: raggiungi il livello 5 e spendi 6.000 crediti

Un altro Stratagemma proveniente dalla Baia di Ingegneria è il Lanciagranate, un'arma tradizionale che spara un piccolo proiettile esplosivo per eliminare gruppi di nemici. Quest'arma è un buon modo per sostituire le granate standard, che possono esaurirsi rapidamente mentre le onde di Terminid o Automaton diventano più grandi.

Come alcuni degli altri Stratagemmi menzionati, questa arma ha un lungo tempo di ricarica se sprechi subito le munizioni. Scegli, dunque, con cura i tuoi bersagli, non solo per conservare le munizioni, ma anche per evitare di usare il Lanciagranate su bersagli che lo resistono, come edifici o veicoli corazzati.

Sentinella a Mortaio A/M-12

Come sbloccarlo: raggiungi il livello 8 e spendi 3.500 crediti

La Sentinella a Mortaio A/M-12 è uno degli stratagemmi di Helldivers 2 raramente utilizzati perché possono facilmente danneggiare i tuoi alleati o essere posizionati in punti ciechi su una mappa. Il Mortaio A/M-12 supera, però, questo stigma grazie al grande supporto che offre nonostante questi svantaggi. Finché i tuoi compagni di squadra evitano l'area che copre, può bombardare i punti di passaggio nemici e perforare l'armatura con proiettili esplosivi costanti.

La Sentinella a Mortaio spara su una lunga distanza che può essere estesa quando lo posizioni su piccole scogliere o altre posizioni elevate. Con utilizzi illimitati e un cooldown abbastanza breve, avrai molte opportunità di sfruttare questo Stratagemma difensivo in Helldivers 2.

Cane da guardia AX/AR-23

Come sbloccarlo: raggiungi il livello 10

Il Rover AX/AR-23 "Cane da guardia" è un drone autonomo che usa un fucile d'assalto per sparare rapidamente a qualsiasi nemico vicino al tuo personaggio. Questo equipaggiamento difende tutto intorno a te, coprendo perfettamente 360 gradi intorno a te finché non viene distrutto. Sfortunatamente, qualsiasi tuo alleato che si mette nella linea di fuoco di questo drone potrebbe anche essere colpito dai suoi attacchi, quindi può essere rischioso nel multiplayer cooperativo di Helldiver 2.

La versione Rover del drone Cane da Guardia spara colpi di energia invece di proiettili come fuoco primario. Sia il tipo normale che alternativo di questo Stratagemma si ricaricano tornando allo zaino per un breve momento.

Tieni presente che questo Stratagemma ha un cooldown estremamente lungo quando si rompe, rendendolo quasi come un compagno di squadra che dovresti proteggere. Questo drone è ottimo quando stai cercando di ricaricare poiché spara ai nemici che ti inseguono durante combattimenti intensi in Helldivers 2. L'unico svantaggio di questo Stratagemma è che, ovviamente, il suo fuoco automatico lo rende inutile se stai cercando di avvicinarti di soppiatto a gruppi nemici.

Generatore di Scudi FX-12 Relay

Come sbloccarlo: raggiungi il livello 10

Il Generatore di Scudi FX-12 Relay crea una massiccia bolla protettiva intorno a un'area dove schieri l'equipaggiamento. Questo scudo resiste al fuoco nemico ma ti consente, così come ai membri del tuo team, di sparare attraverso di esso da dietro la sua barriera. Per le missioni contro gli Automatons, questo può essere uno dei migliori Stratagemmi in Helldivers 2 per difenderti dalla costante pioggia di armi energetiche dei robot.

Se vuoi una versione più mobile di questo Stratagemma, prendi il Pacchetto Generatore di Scudi SH-32, che agisce come una versione più piccola del Relay che puoi attivare di fronte al tuo personaggio.

Contro i Terminid, il Generatore Relay può essere leggermente inefficace contro gli insetti caricatori che possono marciare direttamente nella tua barriera. Tuttavia, troverai comunque buoni usi per questo Stratagemma contro lo spruzzo acido dei boss Titan Bile in Helldivers 2. Questo equipaggiamento è più versatile di quanto ci si potrebbe aspettare, specialmente se tu o il tuo team state cercando di difendere posizioni specifiche durante una missione.

Autocannone AC-8

Come sbloccarlo: raggiungi il livello 10

L'autocannone AC-8 è un potente fucile che perfora l'armatura nemica senza sforzo. Quest'arma affronta veicoli leggeri e bersagli corazzati con facilità, distruggendo la maggior parte dei bersagli in pochi colpi. Non sprecare munizioni poiché ha un lungo tempo di ricarica di 480 secondi quando esaurisci i colpi con l'arma.

Per i nemici che ti stanno dando o al tuo team più problemi, punta ai punti deboli su vari nemici per disabilitarne il movimento, poi fallo a pezzi con ulteriori colpi dal cannone per abbatterli.

Laser Orbitale

Come sbloccarlo: raggiungi il livello 15

Il Laser Orbitale spara un raggio concentrato di energia che si muove tra più nemici per infliggere enormi quantità di danni. Questo laser dallo spazio distrugge rapidamente l'armatura, permettendoti di demolire anche i nemici più duri delle fazioni Terminid e Automaton. Può coprirti mentre ti stai ritirando da un avversario potente, tagliare in due sciame di nemici di basso livello o addirittura abbattere bersagli individuali di grandi dimensioni.

Il Laser Orbitale si blocca su qualsiasi bersaglio sia più vicino al faro che lanci per attivare lo Stratagemma. Mirare attentamente il tuo faro come una granata per assicurarti che il primo bersaglio del Laser sia quello più pericoloso in un gruppo nemico.

Ogni parte del terreno colpito dal Laser prende fuoco, lasciando fiamme ardenti che continuano a ferire nemici nelle vicinanze. Questo Stratagemma può essere usato semplicemente per puntare al nemico che ti sta dando o al tuo team più problemi e, rispetto ad altri attacchi Orbitali, quest'arma offensiva spara velocemente e ha un tempo di ricarica più breve rispetto ad altri equipaggiamenti che potresti scegliere.

Bomba Eagle da 500Kg

Come sbloccarlo: raggiungi il livello 15

Infine, lo Stratagemma più potente in Helldivers 2 è la Bomba Eagle da 500kg, che spara un'esplosione imponente per eliminare praticamente qualsiasi nemico vicino al punto di impatto. Questa strategia semplice ma efficace può essere utilizzata solo una volta, ma è garantita per rimuovere ciò che ti infastidiva dalla tua mappa per sempre.

Ovviamente, il rischio maggiore nell'attivare la Bomba è uccidere te stesso o qualsiasi compagno di squadra che si trova vicino al raggio dell'esplosione enorme.