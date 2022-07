Con sempre più nuovi giochi in dirittura d’arrivo, era naturale che Blizzard prima o poi decidesse di scrivere la parola fine a Heroes of the Storm. Come riportato da GamesRadar, che cita il team di sviluppo di Irvine, quel momento è praticamente arrivato: il MOBA dei creatori di iconici franchise per PC come StarCraft e Diablo si avvia oramai sul viale del tramonto. Non si tratta di uno stop definitivo, ma più di un naturale proseguimento.

Nessuno vi impedirà di giocare a Heroes of the Storm, tutt’altro. Blizzard ha intenzione infatti di mantenere attivi i server di gioco e continuare a fornire update relativi alla stabilità e al netcode. La situazione è dunque simile a quella di StarCraft II: semplicemente, il titolo non riceverà più nessun tipo di aggiornamento sostanzioso da qui fino ai prossimi anni. Il gioco è stato messo infatti in Permanent Maintenance Mode, segno che nessuno a Irvine lavorerà più su nuovi eroi o contenuti aggiuntivi.

“Continueremo a supportare il gioco in maniera molto simile a come facciamo con altri titoli come StarCraft e StarCraft II. Nei prossimi anni continueremo a pubblicare nuove stagioni e le rotazione degli eroi. Lo shop in-game rimarrà aperto, ma non saranno aggiunti ulteriori elementi. Le prossime patch si concentreranno sulla sostenibilità del client e il fix di bug, con alcuni update relativi al bilanciamento quando ci sarà bisogno di intervenire”, le parole del team di sviluppo. Un segnale in questa direzione era già stato dato due anni fa: Heroes of the Storm non ha infatti ricevuto più aggiornamenti sostanziosi da dicembre 2020.

Per ringraziare tutti i giocatori del supporto, Blizzard lancerà un nuovo update la prossima settimana. Ci sarà un contenuto inedito, che il team di sviluppo deciderà di regalare a tutti i giocatori per la loro dedizione al gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutti gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.