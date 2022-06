Una delle più grandi sorprese dello showcase di Xbox e Bethesda è stata sicuramente la presenza di Hideo Kojima. Il game designer giapponese è al lavoro su un gioco per le console del colosso di Redmond, che sfrutterà le tecnologie cloud. Un annuncio anticipato dopo un anno di rumor, dove tantissime persone vicine al mondo Microsoft (come per esempio Jeff Grubb) avevano già svelato nel corso del 2021. Insomma, mancava solamente l’ufficialità, che è arrivata grazie a un video lanciato proprio nella giornata di ieri.

In un mondo ideale, un annuncio di questo genere passerebbe non inosservato, ma sarebbe comunque accolto in maniera normale. Gli sviluppatori, specialmente quelli indipendenti, sono liberi di scegliere con chi lavorare e quando lavorare. Per Hideo Kojima, però, questo non vale. Subito dopo l’annuncio, infatti, tanti giocatori PlayStation devono aver scritto infuriati al team di sviluppo, altrimenti non si spiega uno strano messaggio comparso sul profilo Twitter di Kojima Productions nelle scorse ore. Un messaggio decisamente inquietante, che dimostra come la console war sia ben lontana dal concludersi.

“Come studio indipendente, continueremo a lavorare in creazioni per i nostri fan. Continueremo a esplorare varie possibilità tra giochi, film e musica, che saranno concepiti su piattaforme che si evolveranno. Dopo l’annuncio della nostra partnership con Microsoft con la loro tecnologia cloud, molte persone ci hanno chiesto se la nostra collaborazione con SIE continuerà. Vi informiamo che siamo in ottimi rapporti con PlayStation”, le parole comparse sul profilo Twitter del team di sviluppo.

As an independent creative studio, #KojimaProductions will continue pursuing work on creations for our fans. We will explore various possibilities with games, movies, and music through platforms that evolve with time and technology. We look forward to your continued support! pic.twitter.com/Q2Ww6exwGA — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) June 13, 2022

Non ci spieghiamo come sia possibile che nel 2022 uno sviluppatore indipendente debba giustificarsi con il pubblico per aver stretto un accordo commerciale con un altro publisher rispetto alla sua prima opera. I commenti al post, poi, sono incredibili. “Ricordati chi ti ha creato. Non è stato il PC o Xbox”, le parole di un utente Twitter. Una mistificazione della realtà: secondo l’utente in questione, Hideo Kojima dovrebbe tutto il suo successo solamente alle console PlayStation. Peccato però che i primi titoli del game designer giapponese (sì, incluso Metal Gear) sono stati in realtà frutto di un lavoro decennale in Konami e sono comparsi su tutte le piattaforme, incluso il PC. La console war, a quanto pare, è ben lontana dall’estinguersi. E ora procede pure a suon di bugie e di fake news, per utilizzare termini molto vicini alla realtà dei social media.

Hideo Kojima lavorerà a un gioco Xbox. Un gioco Xbox sarà la sua prossima opera videoludica. E successivamente ne potrà seguire una per Nintendo (se mai il colosso nipponico lavorerà con lui), una esclusiva PC e una ancora per PlayStation. Perché seppur non sembri, Kojima Productions è di fatto una realtà indipendente, libera di poter firmare e stringere partnership con qualsiasi realtà di questa industria. Per buona pace di chi invece continua a pensare al contrario.