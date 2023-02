Se siete arrivati qui su questo articolo, la ragione è una soltanto: siete alla ricerca di un metodo per accumulare esperienza nell’ultimo videogame targato Warner Bros. Games. Come si fa a salire velocemente di livello di Hogwarts Legacy? La domanda è legittima poiché, più esperienza accumuleremo, più sarà agevole affrontare alcune delle sfide più avanzate del gioco. Nelle righe che seguono, troverete un elenco di modi con cui poter ottenere Punti Esperienza con facilità, in modo da raggiungere agevolmente i livelli più elevati ed ottenere tutti trofei collegati a questo aspetto.

Siete alla ricerca di altri utili consigli sul gioco? Non esitate a consultare la nostra completa a Hogwarts Legacy.

Come salire di livello velocemente in Hogwarts Legacy

Il primo metodo per poter ottenere punti esperienza consiste nel portare a termine le missioni principali della trama di gioco che, inutile dirlo, sono quelle che ricompenseranno con il maggior numero di EXP. Tuttavia, limitandovi solo a queste, al raggiungimento dei titoli di coda avrete a malapena ottenuto il livello 25/26, del tutto insufficiente per cimentarvi nella Coppa delle Case (che richiede il livello 34) e per sbloccare i trofei “Crisi di mezza età” e “Mani bucate” (per cui è necessario raggiungere il livello 40).

Come fare per ottenere altra esperienza? Un metodo alternativo è rappresentato dalle missioni secondarie che, inutile dirlo, rappresenteranno il modo migliore per prendervi una pausa dalla main quest e, magari, per mettere le mani su qualche altro trofeo e/o qualche collezionabile particolarmente raro.

A tal proposito potremmo anche consigliarvi di dedicare il vostro tempo alla raccolta delle pagine della Guida Pratica che vi verrà consegnata all’inizio del gioco: sbloccando le varie voci che contiene, infatti, verrete ricompensati con dei punti esperienza e, inutile dirlo, ci sono veramente tante attività che vi permetteranno di accumulare EXP (far fluttuare determinate statue, accendere le torce, risolvere gli enigmi degli specchi, e l’elenco sarebbe ancora lunghissimo). Tuttavia, quanto ora detto potrebbe essere sufficiente per le prime ore di gioco mentre, per le fasi più avanzate, la quantità di Punti Esperienza ottenuta da questa attività si rivelerà del tutto inadeguata.

Proprio per questa ragione, il modo migliore per poter facilmente salire di livello in Hogwarts Legacy è rappresentato dalle Arene. Ne potrete trovare due nella mappa del mondo (oppure 3 se avete acquistato l’edizione deluxe del gioco) e, una volta lì, vi sarà chiesto di sconfiggere ondate di nemici a difficoltà crescente. Questi luoghi saranno raggiungibili anche dopo aver completato la trama e, ovviamente, potrete ripetere le ondate tutte le volte che vorrete; quanto ora detto vi consentirà di accumulare tutta l’esperienza di cui avete bisogno, raggiungendo così i livelli più alti in un tempo ragionevole.