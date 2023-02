Il mondo di Hogwarts Legacy è davvero vasto e ricco di missioni secondarie da affrontare. Tra queste ce ne è una fornita da Zenobia che vi chiederà di recuperare il suo piccolo tesoro: una collezione di gobbiglie. Pur essendo una delle prime missioni secondarie del gioco, trovare le gobbiglie in Hogwarts Legacy può risultare complesso visto che queste sono state nascoste in “punti alti” come vi dirà la stessa Zenobia. Vediamo allora come fare per aiutare la giovane studentessa e dove trovare tutto il suo bottino!

Per completare il gioco al 100% non dimenticate di consultare la nostra Guida Completa di Hogwarts Legacy.

Hogwarts Legacy: la posizione delle gobbiglie

Hogwarts Legacy

Le gobbiglie che dovrete trovare e riportare a Zenobia sono in totale 6. Prima però di poter iniziare la ricerca dovrete parlare con Zenobia all’interno della Torre di difesa contro le arti oscure nell’Ala di Astronomia. Zenobia sarà indicata da un piccolo segnalino grigio e sarà disponibile già dopo le prime missioni della storia principale. La troverete all’interno di Hogwarts nel luogo descritto vicino alla zona dove ci sono i violini fluttuanti che suonano. Per attivare la ricerca dovrete semplicemente parlare con lei e accettare di aiutarla.

Le gobbiglie da trovare sono piccole sfere luminose che possono essere evidenziate nel mondo di gioco con l’incantesimo Revelio. Siccome sono state nascoste in punti alti (come tetti o cornicioni) per prenderle dovrete avere con voi anche l’incantesimo Accio e usarlo sulle sfere. Vediamo dove trovarle, ricordate che potrete raccoglierle in qualsiasi ordine.

Gobbiglia 1: sopra il tetto indicato nella foto nel cortile di Trasmutazione.

Hogwarts Legacy

Gobbiglia 2: in biblioteca vicino all’Aula di Divinazione, sulle travi in alto.

Hogwarts Legacy

Gobbiglia 3: sul lampadario in cima alla torre vicino alla Gobbiglia precedente.

Hogwarts Legacy

Gobbiglia 4: nella zona Scalinata Principale, davanti al punto di viaggio rapido Torre di Corvonero, sulla colonna di destra.

Hogwarts Legacy

Gobbiglia 5: nella zona Scalinata Principale, davanti al punto di viaggio Sala dei Trofei, vicino alla finestra.

Hogwarts Legacy

Gobbiglia 6: sempre alla Scalinata Principale dentro alla Sala dei Trofei, su uno scaffale.

Hogwarts Legacy

Ottenute le gobbiglie vi basterà riportarle a Zenobia per terminare la missione. Come ricompensa riceverete l’impugnatura per bacchetta che vedete in foto all’inizio della guida. La vera ricompensa sarà però aver scoperto diverse aree di Hogwarts nella ricerca delle gobbiglie e aver familiarizzato con il castello.