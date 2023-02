La chiamata alle armi per il boicottaggio di Hogwarts Legacy non sembra aver funzionato. Oltre ai pre-order, che vedevano il gioco praticamente in prima posizione ovunque, il nuovo titolo basato sul Wizarding Words (ancora acquistabile su Amazon nella sua versione standard) creato da J.K. Rowling è riuscito nell’impresa di diventare il gioco più visto su Twitch pochissime ore dopo il lancio su PC, ovvero alle 19:00 italiane.

Che Hogwarts Legacy fosse sulla buona strada per diventare il gioco più venduto del 2023 si era già capito da inizio anno, quando mancava poco più di un mese alla sua release. Quello che però nessuno si aspettava era un risultato del genere anche sul servizio di proprietà di Amazon. A pochissime ore dal lancio ufficiale su Steam ed Epic Games, il numero di spettatori che assistevano allo streaming del gioco è salito vertiginosamente, con 1,3 milioni di utenti a guardare i loro streamer preferiti.

Non si tratta di un record vero e proprio, in realtà. In passato, almeno secondo quanto riportato da Ginx.tv, altri giochi hanno saputo fare meglio. Tra questi troviamo Valorant, con 1,72 milioni di spettatori ad aprile 2020, League of Legends, con 1,78 milioni di spettatori a novembre 2019 e Fortnite, 2,3 milioni di spettatori a giugno 2020. C’è però un piccolo particolare: i giochi di Riot Games ed Epic Games sono esclusivamente multiplayer, mentre Hogwarts Legacy è un gioco open world, con elementi RPG e action, interamente single player.

Hogwarts Legacy just hit 1 MILLION Concurrent Live Viewers on Twitch pic.twitter.com/bx9D4OYriv — Benji-Sales (@BenjiSales) February 7, 2023

C’è un motivo dietro la folla che si è apprestata a guardare lo streaming del nuovo gioco di Avalanche Software. E quel motivo sono ovviamente i Drop di Twitch. Guardando appena 20 minuti di diretta sulla piattaforma, infatti, gli utenti hanno la possibilità di sbloccare equipaggiamenti che si trovano verso la fine dell’avventura. Non sarà stato il pretesto principale, ma ha sicuramente influito nei picchi registrati dal leader del mercato delle dirette per quanto riguarda i videogiochi.

