Hogwarts Legacy si è finalmente mostrato in un nuovo e lunghissimo video in cui è possibile dare un’occhiata più da vicino al gioco, approfondendone alcuni degli aspetti chiave. Nelle scorse ore è uscito su You Tube il secondo gameplay completo del videogioco di Avalanche Software e Warner Bros. Volete dare un’occhiata?

In questi giorni, non a torto, si sta parlando moltissimo di Hogwarts Legacy, e di tutte le potenzialità che questo nuovo progetto si prospetta offrire agli appassionati del mondo di Harry Potter, e a tutti i novelli scopritori. Andando oltre le recenti notizie riguardo alla sua uscita ritardata su alcune console, il nuovo gameplay di recente pubblicazione mette in chiaro fin da subito tutte le potenzialità di questa nuova esperienza.

Osservando questo video possiamo quindi cominciare ad assaporare le dinamiche legate al volo. Essendo che Legacy si sviluppa come open world, ovviamente i giocatori avranno modo di muoversi al suo interno svolazzando con la propria scopa in giro, con la possibilità d’interagire con ciò che li circonda. Così dove l’occhio cade il personaggio si muove, per poi atterrare in un villaggio nei pressi della scuola, dandoci modo di osservare la vita umana lì intorno. Proseguendo con la visione assistiamo alla cavalcatura di un Ippogrifo d’Ossidiana (ricordandovi che in Hogwarts Legacy tutte le creature fantastiche cui v’imbatterete avranno uno scopo ben preciso), sfruttato per superare un’area piuttosto impervia.

La seconda parte del gameplay, invece, si concentra principalmente sulle dinamiche legate al combattimento, con il giocatore impegnato a lanciare incantesimi, mostrando anche la possibilità di curarsi con i dovuti e specifici strumenti. Nella tranche finale viene approfondita la “Stanza delle necessità”, una sorta di rifugio estremamente personalizzabile in cui potremo migliorare il nostro equipaggiamento, cucinare e fare tantissime altre cose, tra cui allevare bestie magiche. Hogwarts Legacy uscirà il 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ritardando con le altre console.