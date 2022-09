Dopo il suo annuncio durante l’E3 del 2019, non abbiamo ricevuto molti aggiornamenti su Hollow Knight: Silksong. Il sequel del celebre metroidvania di Team Cherry ha subito alcuni rinvii a causa della pandemia ma, nell’ultimo periodo, sembra pronto a far vedere qualcosa di sé. Proprio per questo, con un post su Twitter, Sony ha annunciato che il titolo arriverà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Seguito dell’originale Hollow Knight, Silksong mette il giocatore nei panni di Hornet che i fan del titolo ricorderanno sicuramente. Rispetto all’eroe del primo capitolo, la nuova protagonista sarà caratterizzata da un moveset molto più agile e veloce. La sua arma, inoltre, è un vero e proprio ago affilato. Proprio con un’immagine che la rappresenta e con il consiglio di “affilare i nostri aghi”, Sony ha annunciato l’arrivo del titolo su PS4 e PS5.

Dalle poche informazioni di cui disponiamo al momento, sembra che Hollow Knight: Silksong intenda mantenere tutte le caratteristiche del suo predecessore. Sia a livello di design che di meccaniche, infatti, il gioco di Team Cherry non dovrebbe stravolgere la sua natura. Le uniche differenze sostanziali, come detto, saranno legate allo stile di lotta prediletto da Hornet. Come si può vedere dai pochi gameplay mostrati dal team, trattandosi di un attacco più veloce, gli scontri subiranno inevitabilmente delle modifiche per potervisi adeguare.

Sharpen your needles – confirming Hollow Knight: Silksong is coming to PS5 and PS4 pic.twitter.com/poIclQDfvr — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2022

Team Cherry non ha fornito particolari informazioni nemmeno in merito ad una possibile data di uscita per Hollow Knight: Silksong. Il titolo è atteso nel corso del 2023, probabilmente nei primi mesi dell’anno. Inoltre, gli sviluppatori hanno confermato che il gioco sarà presente già dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass. L’attesa per il seguito di Hollow Knight sembra ancora lunga ma vi invitiamo a rimanere sintonizzati su Tom’s Hardware per tutti gli aggiornamenti relativi a questo e ad altri titoli in arrivo nei prossimi mesi.