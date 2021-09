Hollow Knight Silksong: l’incredibile fan-trailer in stop motion allieta l’attesa

Sono passati diversi anni da quando abbiamo assistito all’annuncio di Hollow Knight Silksong, quello che in un primo momento doveva essere un DLC del primo capitolo e presto diventato un vero e proprio seguito. Da quel trailer d’annuncio non abbiamo più saputo nulla e nemmeno rivisto in azione il progetto, tanto che gli appassionati del primo Hollow Knight hanno cominciato a chiedere insistentemente nuove informazioni su questo nuovo progetto.

Ad oggi Hollow Knight Silksong rimane ancora avvolto da una fitta coltre di mistero, ma attorno al titolo si è venuta a creare una forte attesa. In particolare un ex animatore di Pixar ha deciso di realizzare un fan trailer al nuovo gioco di Team Cherry così da poter allietare la lunga attesa. Il trailer è un qualcosa di davvero molto bello e affascinante, soprattutto perchè l’animatore ha deciso di trasformare l’estetica di gioco in un corto in stop motion in cui personaggi e sfondo sono stati ricreati con la plastilina.

Il risultato non c’è nemmeno bisogno di dirlo è davvero splendido, e ci lascia ancora più vogliosi ed incuriositi di vedere al più presto qualcosa di nuovo su questo tanto atteso seguito. Esplorando il canale di questo animatore, conosciuto su YouTube come ‘3D Print Guy’, scopriamo una serie di altre produzioni dedicate ad altrettante saghe videoludiche popolari tra le quali spiccano Among Us, Fortnite, Overwatch e molto altro.

Non è la prima volta che gli appassionati dedicano alle proprie saghe videoludiche un progetto fan-made, ma questo trailer in stop motion su Hollow Knight Silksong ci ha colpiti parecchio per la qualità e il tipo di animazione scelta. Speriamo ora di poter ricevere qualche nuova informazioni ufficiale su un dei sequel più attesi nel panorama indie.