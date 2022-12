Mancano ormai pochi giorni e saluteremo definitivamente anche il 2022. È stato un anno ricco di esperienze videoludiche molto differenti, e gli scorsi The Game Awards hanno premiato molti di questi grandi titoli. Tra questi giochi Horizon Forbidden West è rimasto a secco; ma proprio in queste ore il nuovo titolo targato Guerrilla Games ha portato a casa un premio parecchio ambito legato al suo comparto grafico.

In questo periodo finale dell’anno, molte redazioni elargiscono i propri game of the year. Anche noi di Game Division stiamo portando avanti un sondaggio aperto a tutti per decretare il GOTY della nostra community. In tutto questo, Digital Foundry sta svelando man mano i propri giochi dell’anno, e in un recente video tutto dedicato alla componente grafica, abbiamo scoperto qual è stato il videogioco più apprezzato, in termini grafici, dalla redazione.

A vincere il premio indetto da Digital Foundry è stato Horizon Forbidden West. Parliamo di un’esclusiva PlayStation molto bella da vedere e che ci permette di entrare in contatto con un mondo in rovina tanto pericolo quanto affascinante in cui muoversi. Il titolo di Guerrilla Games ha battuto una serie di titoli molto interessanti graficamente quali: il recente The Callisto Protocol e Portal RTX.

A svettare su tutti è stato proprio Horizon Forbidden West, con Digital Foundry che ha deciso di premiare le ultime avventure di Aloy e compagni per tutta la serie di convincenti miglioramenti nelle animazioni rispetto al primo gioco e per quanto si siano dimostrati incredibilmente dettagliati e variegati tutti i paesaggi che si possono visitare nell’ampia mappa di gioco. Insomma, ai TGA il nuovo Horizon non ha trovato molta fortuna, ma parliamo sempre di uno dei titoli più apprezzati di questo ricco 2022.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.