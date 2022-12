Il 2022 è stato un anno abbastanza convincente per gli amanti delle produzioni PlayStation. Oltre a una tripletta di esclusive tripla A first party, però, ci sono stati tantissimi rumor su quelli che potrebbero essere i progetti futuri in arrivo su PS5. Tra questi si è parlato molto anche dei progetti relativi al franchise di Horizon, con alcune voci di corridoio che sembravano insistere soprattutto su un progetto multiplayer, e non solo.

Fino ad oggi si trattava solamente di meri rumor, ma ad uscire allo scoperto è stata la stessa Guerrilla Games, con il team olandese che ha confermato in via ufficiale un nuovo progetto ambientato nell’universo di Horizon. Nello specifico parliamo di un nuovo gioco multiplayer della saga, il quale è stato ufficialmente citato di recente all’interno di un post che promuove alcune delle posizioni aperte per poter lavorare all’interno dello studio.

La cosa interessante, è che lo studio non si limita a citare espressamente il progetto, ma ci vengono dati alcuni primi dettagli. Questo Horizon in salsa multiplayer avrà un nuovo cast di personaggi, un design visivo unico e proporrà ai giocatori di esplorare insieme le maestose terre selvagge dell’universo di Horizon. Questi sono i primi dettagli ufficiali svelati da Guerrilla Games, e adesso non vediamo l’ora di poter vedere in azione questo nuovo progetto.

"Featuring a new cast of characters and a unique stylized look, friends will be able to explore the majestic wilds of Horizon together." pic.twitter.com/vuD7owcxTx — Okami Games (@Okami13_) December 16, 2022

Oltre al progetto online, nel post di Guerrilla è stato detto esplicitamente che il team si sta impegnando nel “realizzare nuove epiche avventure con protagonista Aloy”. Questo significa che possiamo aspettarci sicuramente un terzo capitolo principale della serie, ma anche progetti più sperimentali. Insomma se amate questo franchise PlayStation i prossimi anni saranno sicuramente molto interessanti, e non dimentichiamoci anche della serie TV in sviluppo e in arrivo su Netflix.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.