Horizon Online punterebbe a un numero folle di giocatori in contemporanea, ci riuscirà?

Ormai è un po' il segreto di Pulcinella: un nuovo gioco multiplayer ambientato nell'universo di Horizon è in sviluppo presso Guerrilla Games. Il team ha un obiettivo decisamente ambizioso: supportare oltre un milione di giocatori online contemporaneamente. Lo rivela un annuncio di lavoro pubblicato dallo studio olandese, alla ricerca di un Senior Platform Engineer per costruire l'infrastruttura del titolo.

Sebbene il progetto non sia stato ancora annunciato ufficialmente da Sony, si tratterebbe di uno dei nuovi giochi live service in lavorazione presso PlayStation Studios. L'obiettivo è reinterpretare il mondo di Horizon Zero Dawn e Forbidden West in chiave multiplayer online.

L'annuncio di lavoro fornisce indizi sulle ambizioni del progetto, richiedendo un ingegnere esperto in grado di realizzare una piattaforma online di notevoli dimensioni. In particolare, si cerca una figura che possa gestire "sistemi distribuiti attraverso diversi provider cloud pubblici" per supportare oltre un milione di utenti connessi simultaneamente.

Si tratta di una richiesta cautelativa, volta a prepararsi a un potenziale afflusso di massa di giocatori al lancio del titolo. L'obiettivo è evitare problemi tecnici come quelli riscontrati recentemente da altri giochi multiplayer di alto profilo.

Sebbene raggiungere effettivamente un tale numero di giocatori contemporanei sia una sfida, la preparazione di un'infrastruttura robusta è fondamentale per il successo di un titolo online di questa portata. Esempi recenti come Helldivers 2 (acquistabile su Amazon) hanno dimostrato come la sottovalutazione degli accessi possa causare gravi disservizi al debutto.

Mentre i dettagli sul gameplay rimangono sconosciuti, le ambizioni tecniche suggeriscono che Guerrilla Games punti a creare un'esperienza multiplayer su larga scala ambientata nel suggestivo mondo post-apocalittico della serie Horizon. Riuscirà Sony a non commettere gli errori di Concord e lanciare sul mercato un live service di livello che possa conquistare quel numero sperato (ed enorme) di giocatori? Lo scopriremo solamente nel corso del 2025, quando molto probabilmente il gioco verrà annunciato.