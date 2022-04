Mentre gli utenti console possono giocare la nuova avventura di Aloy, su PC continua ad essere molto popolare Horizon Zero Dawn. Così popolare che un modder, conosciuto come Maqsimous, ha semplicemente deciso un giorno di prendere un modello di un NPC e utilizzarlo per costruirci attorno una vera e propria quest, un contenuto inedito. Impresa folle o geniale?

Chiamata The Song of Kotakali, Maqsimous ha semplicemente deciso di realizzare una vera e propria storyline basata sul personaggio omonimo. “Ho notato il modello poligonale nei file di gioco e mi è parso semplicemente interessante”, ha dichiarato il modder in una intervista con GamesRadar+. Il risultato? Una lunghissima quest, con protagonista quello che prima era semplicemente un NPC senza nessun tipo di interazione, appartenente alla tribù dei Banuk.

“Ho fatto questo lavoro con altri modelli in passato prima di lanciarmi nella creazione di una vera e propria mod. L’idea di poter costruire attorno una storyline è arrivata nel momento in cui il gioco è uscito e i tool mi hanno permesso di farlo”, ha continuato il modder. Il lavoro è decisamente impressionante: The Song of Kotakali è a tutti gli effetti un contenuto con obiettivi, personaggi e addirittura cutscene che sembra essere davvero un DLC di Horizon Zero Dawn, prodotto proprio da Guerrilla. Il prologo da solo, che trovate poco più in basso, dura addirittrua sei minuti e vi fornisce una buona indicazione di ciò che ci si può aspettare nella versione completa.

Purtroppo almeno per ora non esiste un link per il download della mod, ma non è escluso che l’autore non decida di caricarla in un prossimo futuro. Se però avete amato questo concept, vi invitiamo a seguire il sequel non ufficiale di Fallout New Vegas. In questo caso non ci sarà una sola quest aggiuntiva, ma un altro gioco basato sull’opera di Obsidian Entertainment. Impressionante, non è vero?