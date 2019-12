Humble Choice Dicembre 2019: ecco prezzi e giochi del nuovo servizio

Dopo lunga attesa, è finalmente arrivato Humble Choice, il nuovo servizio in abbonamento di Humble Bundle. Con Humble Choice il primo venerdì di ogni mese saranno svelati dieci giochi: gli utenti non dovranno quindi attendere fino alla fine del mese per poter vedere quali videogame otterranno con la propria sottoscrizione. Vediamo insieme quali sono i giochi inclusi per dicembre 2019, i vari pacchetti disponibili e relativi costi.

Prima di tutto, vediamo subito quali sono i primi dieci giochi disponibili all’interno di Humble Choice:

Shadow of the Tomb Raider

Blasphemous

Ancestors Legacy

Phantom Doctrine

Dead in Vinland

Horizon Chase Turbo

Dark Future: Blood Red States

X-Morph Defense

Aegis Defenders

Desert Child

I vantaggi di Humble Choice:

Libertà di scelta : ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere, in totale libertà.

: ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere, in totale libertà. Nessun mistero : tutti i giochi inclusi nel servizio sono subito svelati a inizio mese, non si deve attendere settimane per capire quali sono.

: tutti i giochi inclusi nel servizio sono subito svelati a inizio mese, non si deve attendere settimane per capire quali sono. Vantaggi unici: non solo il 5% di quello che paghiamo va in beneficenza, ma otteniamo anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all’Humble Store.

I vari pacchetti per la sottoscrizione:

Choice Premium (17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store.

(17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store. Choice Basic (13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

(13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store. Choice Lite (4.49 al mese / 39.99 all’anno): nessun gioco, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

Con Humble Choice, quindi, è possibile accedere a tutta una serie di servizi, sconti e giochi gratuiti per un prezzo mensile o annuale: ovviamente l’annuale permette di ottenere un netto sconto sul costo dell’abbonamento (soprattutto nel caso della versione Premium). Se anche voi non volete perdervi questa occasione, potete sottoscrivervi a questo indirizzo.

