Humble Choice: Tomb Raider I-III Remastered e altri 7 giochi a MENO DI 10€!

Humble Bundle ha appena lanciato l’attesissimo Humble Choice di aprile 2025, un'offerta imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi desiderosi di esplorare avventure uniche e avvincenti. Con un abbonamento mensile di soli 9,99€, avrete accesso immediato a una selezione di ben otto titoli esclusivi, risparmiando notevolmente rispetto all’acquisto individuale.

Abbonati ad Humble Choice

Humble Choice, perché abbonarsi?

Tra i giochi disponibili spicca Tomb Raider 1-3 Remastered, che comprende le versioni aggiornate degli iconici titoli con protagonista Lara Croft, offrendo una grafica completamente rimodernata e meccaniche migliorate per un’esperienza ancora più coinvolgente. Accanto a queste pietre miliari troverete Dredge, intrigante avventura a tema nautico con elementi horror cosmici, e Aliens: Dark Descent, titolo strategico in tempo reale ambientato nell'affascinante e inquietante universo della celebre saga cinematografica Alien.

Ma il pacchetto mensile non si ferma qui e comprende altri interessanti giochi indipendenti e di genere variegato, come l'affascinante avventura narrativa di 1000xRESIST, il simulatore open-world Nova Lands, il gioco strategico medievale fantasy Diplomacy is Not an Option, il profondo strategico spaziale 4X Distant Worlds 2 e il frenetico roguelite d’azione Nomad Survival.

Oltre al valore intrinseco dei titoli offerti, il bundle Humble Choice di questo mese sostiene l’importante iniziativa benefica One Tree Planted, un'associazione impegnata nella riforestazione globale. Per ogni abbonamento sottoscritto, Humble Bundle contribuirà a piantare nuovi alberi in diverse parti del mondo, aiutando concretamente l'ambiente.

Il bundle è disponibile solo per un periodo limitato, quindi non perdete tempo e cogliete subito l’opportunità di arricchire la vostra libreria videoludica con titoli di grande valore e contribuire a una causa ecologica significativa.

