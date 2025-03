Humble Dice & Destiny Bundle: sei RPG stellari a prezzo stracciato, ma solo per pochi giorni!

Humble Bundle ha appena pubblicato un’offerta davvero speciale che farà battere il cuore a tutti gli appassionati di giochi di ruolo per PC. Con un contributo minimo di 12,01€, avrete accesso a sei titoli di grande valore, perfetti per immergervi in epiche avventure ricche di narrazione, scelte morali e mondi da esplorare. Questa selezione rappresenta una vera e propria lettera d’amore ai CRPG, quei giochi di ruolo classici per computer che privilegiano trama, dialoghi e libertà d’azione.

Humble Dice & Destiny Bundle, perché acquistarlo?

Il cuore pulsante di questo bundle è costituito da alcune delle migliori esperienze narrative disponibili sul mercato. Con Disco Elysium, vincitore di numerosi premi, vivrete una delle storie più profonde e originali del panorama videoludico, vestendo i panni di un detective tormentato in un mondo decadente e surreale. Accanto a lui troviamo Citizen Sleeper, un’intensa avventura sci-fi ambientata in una stazione spaziale dove ogni scelta conta, e Roadwarden, un titolo testuale e grafico che vi porterà in un viaggio solitario tra misteri, pericoli e antiche leggende.

Il pacchetto include anche Broken Roads, un RPG post-apocalittico isometrico ambientato in un’Australia devastata, che fonde meccaniche classiche con scelte morali complesse. E per gli amanti delle grandi saghe fantasy, non possono mancare Pillars of Eternity nella sua Definitive Edition e Pillars of Eternity II: Deadfire - Obsidian Edition, due capolavori firmati Obsidian Entertainment che rappresentano una pietra miliare nel genere dei giochi di ruolo isometrici.

Come sempre accade con Humble Bundle, una parte del ricavato sarà destinata a una buona causa. In questo caso, il vostro acquisto andrà a supportare Care.org, un’organizzazione umanitaria che lavora in oltre 100 paesi per combattere la povertà e offrire assistenza nelle emergenze. Giocare a grandi titoli, dunque, diventa anche un gesto di solidarietà concreto.

Inoltre, come bonus esclusivo, riceverete un coupon sconto del 15% su Citizen Sleeper 2: Starward Vector, il sequel attesissimo che espanderà ulteriormente l’universo narrativo del primo capitolo, offrendo ancora più libertà, profondità e coinvolgimento.

Questo bundle è disponibile solo per un periodo limitato. Se siete appassionati di giochi di ruolo su PC, non lasciatevi sfuggire l’occasione di ottenere sei perle videoludiche a un prezzo eccezionale, sostenendo al contempo una causa benefica. Che siate veterani dei CRPG o nuovi arrivati curiosi di esplorare il genere, questa è l’occasione perfetta per ampliare la vostra collezione con titoli memorabili.

