Humble Monthly promette faville con Yakuza 0 The Division!

Dopo l’irripetibile offerta dello scorso mese con Project Cars 2, Wizard of Legend e Just Cause 3, Humble Monthly si rinnova ufficialmente con nuovi protagonisti. Abbonandovi a questo servizio, infatti, riceverete Yakuza 0 e Tom Clancy’s The Division.

Humble Monthly è un servizio in abbonamento che permette a tutti gli appassionati di ottenere una serie di titoli selezionati, al costo mensile di dieci euro circa. La sottoscrizione non comporta alcun vincolo, difatti può essere cancellata in qualunque momento e senza alcun problema.

Come se non bastasse, il servizio in questione comprende altri giochi, che saranno svelati ufficialmente il prossimo 1 febbraio. Inoltre, gli abbonati hanno una seguenti vantaggi:

Il pieno accesso ad Humble Trove , una libreria di videogiochi senza protezione, scaricabili in qualsiasi momento fin quando l’abbonamento rimane attivo

10% di sconto su ogni acquisto effettuato nell' Humble Store

Beneficenza pari al 5% del valore dell’abbonamento

Se siete interessati a questa intrigante offerta, potete tranquillamente sfruttare il seguente indirizzo. Non resta altro che darci appuntamento al prossimo mese.